El Vaticano comenta el 'like' del papa debajo de una foto erótica en Instagram

El Vaticano está examinando las circunstancias relacionadas con la aparición de un 'me gusta' del papa Francisco debajo de una foto erótica de la modelo brasileña Natalia Garibotto. La Santa Sede dio a entender que sus representantes no tienen nada que ver con esta historia y se dirigieron a los administradores de Instagram para aclararlo.

"Estamos examinando lo ocurrido con ayuda de un servicio competente de Instagram", comunicó a este respecto el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, a los periodistas.

En la foto, publicada en Instagram el 6 de octubre, la joven de 27 años lleva puesto un revelador atuendo de colegiala, compuesto de una falda corta y medias blancas. Más tarde debajo de esta publicación apareció un 'me gusta' supuestamente dado por el papa Francisco. Al día siguiente este like desapareció, pero su aparición se tomó como una señal de aprobación por parte del obispo de Roma, lo que provocó muchos rumores.

En un vídeo compartido por la modelo Natalia Garibotto conocida como Nata Gata, que cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram, se ve una captura de pantalla del supuesto 'me gusta' dejado por la cuenta oficial del papa. Al mismo tiempo, el papa Francisco no está entre los seguidores de la joven.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Garibotto (@nataagataa)

No está claro si la cuenta papal le dio un like por error y luego lo quitó o si la captura de pantalla no es real. De todos modos, el vídeo del supuesto 'me gusta' del cabeza de la Iglesia católica en la cuenta de la modelo ya suma casi 1.000 comentarios y más de 117.000 likes.

El Vaticano dio a entender que los representantes de la Santa Sede no tienen nada que ver con esta historia y por lo tanto se dirigieron a la administración de esta red social para aclarar las dudas. A pesar de eso, hay una versión de que un empleado encargado de la cuenta oficial del papa de Roma en Instagram decidió poner un like, pero olvidó entrar en su propio perfil para hacerlo.

Como resultado, la modelo se hizo muy famosa, y los enemigos del papa Francisco aprovecharon esta ocasión para criticarlo.

Durante los últimos años la Santa Sede ha prestado mucha atención a las redes sociales. La cuenta del sumo pontífice en Twitter fue creada en diciembre de 2012, cuando Benedicto XVI era papa. Francisco publicó su primer mensaje en este blog al quinto día tras su elección en la Sede Apostólica. La cuenta del papa en Instagram @Franciscus fue registrada en marzo de 2015. El número de seguidores asciende a alrededor de 7,4 millones de personas.