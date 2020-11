El papa Francisco le da 'me gusta'... ¿a una provocativa foto de una modelo brasileña?

La cuenta oficial del Papa Francisco en Instagram supuestamente le dio un 'like' a una provocativa instantánea de la modelo brasileña Natalia Garibotto.

En un vídeo compartido por la modelo conocida como Nata Gata se ve una captura de pantalla del supuesto 'me gusta' dejado por la cuenta del Papa en una foto en que la brasileña lleva puesto un revelador atuendo de colegiala.

"En el día de hoy fui bendecida, tú también podrías serlo", escribió la modelo al compartir otra foto del mismo ensayo y el vídeo con el supuesto pantallazo del 'me gusta' de Francisco.

No está claro si la cuenta papal le dio un like a Nata Gatay luego lo quitó o si la captura de pantalla no es real.

Garibotto, de 27 años, cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram. El obispo de Roma, sin embargo, no es uno de ellos. Sea como fuere, el vídeo del supuesto 'me gusta' del cabeza de la Iglesia católica en la cuenta de la modelo ya suma casi mil comentarios y más de 117.000 likes.