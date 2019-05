Muerte del luteranismo y expansión del islam, ¿cómo será el devenir de las religiones mundiales?

El Centro de Investigación Pew presentó un pronóstico poco optimista acerca del devenir del cristianismo.

Los cambios radicales

Según sus datos, en el 2060 el número de cristianos aumentará tan solo un 34%, mientras que el de los musulmanes se incrementará un 70%.

Rusia, que en el 2015 ocupó el 4º lugar en la lista de los 10 países con la mayor población cristiana, en el 2060 saldrá de este ranking junto con Alemania y China.

Lo más interesante es que precisamente la India, y no los países de Oriente Medio, ocupará el primer lugar en la lista de los 10 países con la mayor población musulmana en el 2060, según los cálculos del ente.

En el 2040 los musulmanes reemplazarán a los judíos como el segundo mayor grupo religioso en EEUU después de los cristianos. Los investigadores del Centro de Investigación Pew estimaron que la población musulmana podría alcanzar 8,1 millones de habitantes, lo que constituye un 2,1% de población total de la nación.

Europa tiene una situación parecida. El aumento considerable del número de musulmanes condujo a que la ministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, anunciara sus planes de incluir a los rabinos y los imanes en la capellanía militar de las Fuerzas Armadas del país teutón. Actualmente unos 3.000 soldados alemanes profesan el islam, informa DW.

El periodista ruso Antón Scripunov recuerda en su artículo para Sputnik que el número de cristianos se ha reducido en 1,5 millones de personas en los últimos cinco años. Esta caída afecta en primer lugar al luteranismo, cuya iglesia vive una seria crisis.

"Se puede admitir que en el futuro algunas confesiones liberales del cristianismo como luteranos y metodistas desaparecerán o tendrán un número muy limitado de parroquias", declaró a Sputnik Román Lunkin, experto del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia.

La resistencia a las novedades

La pequeña tasa de nacimiento no es la única causa que está detrás de la disminución de los feligreses en las iglesias luteranas y metodistas. Lunkin opina que hoy en día existe una gran demanda por los estudios religiosos más conservadores mientras que el luteranismo y el metodismo son demasiado liberales.

Por ejemplo, la iglesia luterana de Noruega votó en 2017 a favor del nuevo lenguaje ceremonial que permitió a sus sacerdotes a conducir matrimonios del mismo sexo.

"Las religiones cristianas liberales están en decadencia porque como dijo un famoso sacerdote están tratando de vender lo que no tienen. En particular, no proclaman sus ideas como verdad absoluta y no presentan requerimientos duros a sus feligreses. De esta manera están diluyendo la ideología cristiana", agrega.

En general, las religiones se van de la escena histórica a causa de su incapacidad de cambiar y su falta de deseo de tomar en cuenta las peculiaridades de la nueva época y sus desafíos, opina el periodista Antón Scripunov.

"Las tradiciones que son incapaces de ofrecer algo a la juventud, criada en la época de Internet, se perciben como arcaicas y anticuadas. Su destino es poco envidiable", considera el profesor de Universidad Estatal de Moscú Pavel Kostylev.

Hoy en día las religiones más vulnerables son las que siguen a fondo sus tradiciones, opina el experto. Se trata del sintoísmo —la religión nacional de Japón-, las religiones chamánicas de Siberia y Oriente Lejano, y las creencias de las tribus africanas.