Pedofilia en la Iglesia: "Las disculpas de Francisco no son suficientes"

Los abusos a menores dentro de la Iglesia católica son un tema tabú, mientras las denuncias se multiplican en todo el mundo. Son delitos que marcan a la víctima para toda la vida, pero que suelen permanecer impunes. "Las disculpas del papa no son suficientes", escribe la columnista de Sputnik, Tatiana Santi.

El papa Francisco viajó a Irlanda para participar del Encuentro mundial de las familias que se realizó del 21 al 26 de agosto en Dublín. No fue un viaje más. Fue una visita que estuvo sumergida en un ambiente frío, sin cálidas bienvenidas y con algunas protestas por los casos de abusos cometidos en ese país.

Francisco les pidió disculpas a las víctimas de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes y remarcó que la Iglesia no ha sabido afrontar de manera adecuada estos crímenes. El propio primer ministro irlandés, Leo Varadkar, le exigió al sumo pontífice que pase "de las palabras a los hechos" para condenar los casos de pedofilia.

Francesco Zanardi, presidente de la Red Abuso, que contiene y brinda asistencia legal a sobrevivientes de abusos sexuales del clero en Italia, habló con Sputnik y se refirió al pedido de disculpas del máximo representante de la Iglesia católica.

"Las disculpas no alcanzan. Las víctimas necesitan medidas más que excusas. Las escuchamos desde hace años y se vuelven casi inaceptables", opinó Zanardi para luego agregar que no es fácil presidir una organización de este tipo en Italia. "En este país nadie quiere financiar a una asociación que es vista como opositora a la Iglesia, incluso si en realidad no estamos contra ella. Las víctimas son casi todas católicas", explicó.

Todos los abusos generan grandes traumas que las víctimas llevarán por siempre. Sin embargo, Zanardi hace una distinción entre los acosos que ocurren dentro del clero y los que perpetúan los laicos: "Cuando un niño es acosado por un laico, generalmente se realiza la denuncia y gracias a esto tiene una buena capacidad de recuperación. En cambio, cuando se es víctima de un sacerdote, producto de la cultura del silencio, estos abusos emergen después de 10, 20 o incluso 30 años. Como es de imaginar, revivir un trauma después de 30 años es mucho más complicado (…) Quiero insistir en la necesidad de realizar las denuncias inmediatamente para evitar no solo que haya más víctimas, sino para permitir la recuperación de quien ya sufrió el ataque".

Las palabras del papa Francisco "irritan", sostiene el entrevistado, que luego denuncia que todavía no se ha derogado "la directiva secreta de 1962 que explica cómo manejar los casos de abuso sexual". Como propuesta, sugiere que "Bergoglio debería comenzar por eliminar esta directiva y así lograría una solución muy simple para resolver el problema: ordenar a los obispos a que denuncien estos casos a las autoridades civiles de los países donde ocurren".

Las víctimas no les piden justicia a los jueces, sino al papa

No solo es difícil que la Iglesia aparte a sus representantes pedófilos, sino que la posibilidad de justicia y resarcimiento para las víctimas es muy poco frecuente. "Un caso interesante es Suiza, donde el Gobierno eliminó la prescripción de estos tipos de crímenes. Allí, la Iglesia enfrenta el dilema de pagar a las víctimas inmediatamente o esperar a que un tribunal les diga cuánto tienen que pagar", señala Zanardi.

Para el presidente de Abuso, la lógica es fácil de explicar: "Donde los gobiernos se mueven, la iglesia se mueve, como en Australia, Estados Unidos y Argentina, por ejemplo. El problema en Italia es que el Gobierno no mueve un dedo".

Sobre el final, Zanardi lanza una conclusión que lo dice todo: "Las víctimas no le piden justicia a la justicia, se la piden al papa. Esto nos hace entender bien en qué situación estamos".

La asociación creó un mapa en su sitio web donde ubican los lugares en los que se han registrado abusos de sacerdotes a menores en Italia, distinguiendo entre casos con condena y los que están a la espera del juicio. "Lo hicimos para cuantificar el fenómeno, pero hay que tener presente que solo hay datos de los últimos 15 años con la información que se publicó en la prensa. Hablamos de alrededor de 300 curas pedófilos solo en ese lapso", detalla Zanardi.