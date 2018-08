El Papa Francisco suscita expectativa y ansiedad en su visita a Irlanda

La visita, de 36 horas, ha levantado expectativas y ansiedad en uno de los países católicos más afectados por los escándalos de pederastia, esclavitud y tortura de jóvenes, adolescentes y madres solteras.

"La visita del Papa es muy angustiante para muchos supervivientes (de abusos), vuelve a desencadenar viejas emociones de vergüenza, humillación, desesperanza e ira", advierte la organización en apoyo de las víctimas One in Four (Uno de cada cuatro).

El Vaticano ha confirmado que el Pontífice se reunirá en privado con "supervivientes", pero los detalles del encuentro no se han dado a conocer.

Muchos demandan un encuentro público con el Papa frente a otros que reclaman acciones más que palabras de pesar y disculpa.

"Ya es hora de que, en su visita a Irlanda, el Papa acepte y se disculpe de los crímenes de la Iglesia, pague indemnizaciones a las víctimas…" señala un usuario de Twitter bajo la etiqueta #Stand4Truth (Defendiendo la verdad).

Francisco aterrizará en Dublín el sábado hacia las 10.30 horas local (9:30 GMT) y una hora después será bienvenido oficialmente a la isla de la Esmeralda por el presidente de la República, Michael D Higgins.

La reunión posterior con el primer ministro, Leo Varadkar, pondrá de manifiesto la gran transformación del país desde la anterior visita papal, de Juan Pablo II, en 1979.

La Iglesia ha perdido influencia y poder en la Irlanda católica a consecuencia de los escándalos en las sacristías, colegios industriales, internados de jóvenes 'pérdidas' y centros de madres solteras que eran forzadas a dar sus hijos en adopción.

Pero Varadkar simboliza la revolución social de las últimas décadas que ha llevado a los irlandeses a aceptar el divorcio, el matrimonio gay o el aborto.

Francisco limitará su visita a 36 horas y difícilmente movilizará a las 2,7 millones de personas, más de la mitad de la población, que intentaron ver a Juan Pablo II a lo largo de su recorrido por tierras de Irlanda.

Para la misa de este domingo 26, que el Papa oficiará en el parque Phoenix de Dublín, se han emitido medio millón de entradas gratuitas en un esfuerzo por controlar el movimiento de masas.

Por otra parte, se espera que unas 200.000 personas ocupen las calles del centro de la ciudad que el Pontífice recorrerá en su vehículo oficial.

Este sábado se anticipa también su presencia en la Cumbre Mundial de la Familias, evento trianual que reúne a visitantes de más de un centenar de países.

El domingo se desplazará a Knock, foco de apariciones de la Virgen y de peregrinos en el noroeste del país, antes de retornar a Dublín para dar la misa al aire libre. El vuelo de vuelta está previsto esa misma tarde.