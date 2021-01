Un latino entre los 10 chefs más influyentes de Instagram

Instagram se está llenando de foodies, como se llama a aquellos que tienen pasión por la gastronomía y comparten platos exquisitos que elaboran ellos mismos o que piden al salir a comer. Por esta razón, la cocina gourmet se ha vuelto tendencia, tanto en la vida como en las redes sociales.

Los mejores chefs del mundo también se animan a compartir sus platos y recetas, para que la gente los elabore en sus casas, convirtiéndose así en. Uno de ellos es el venezolano César González, seleccionado como el latino más influyente en el top 10 de Instagram, según el ranking de Statista, importante fuente de estadísticas a nivel global, que lo ubica en el octavo lugar.

"Nunca pensé que podía estar en un top global. Siempre me he caracterizado por compartir recetas sencillas para la gente que me sigue, y de esta forma me he desarrollado, pero sin esperar un reconocimiento así. La medición está hecha según el nivel de influencia que una persona puede dar a determinados tipos de comida, marcas o restaurantes", explicó González.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CESAR GONZALEZ Cocinero (@co_cinero)

Uno de sus platos favoritos son las arepas venezolanas, pero su especialidad son las carnes. Es dueño del restaurante Taikin Asian Cuisine, de fusión entre comida asiática y latina. Próximamente abrirá otro de carnes, cocinadas a leña y carbón. Pero sus seguidores de Instagram le piden recetas del día a día.

"Comparto en un 80% recetas fáciles de elaborar en casa, sin ingredientes rebuscados, que la gente pueda replicar. Tengo recetas de las que me envían fácil 10.000 o 20.000 fotos de personas que ya las han preparado. También muestro platos que invento para mi restaurante y los sitios a los que voy a comer. Me cuido de recomendar solo lo que vale la pena", concluyó el chef venezolano.

