El mundo a la deriva: colapso económico y falta de liderazgo global

El economista Alfredo Zaiat y el doctor Gonzalo Paz coincidieron en que, a pesar de la gravedad, no hay una respuesta coordinada global a la crisis. Peor aún: "Me preocupan los liderazgos que nos llevan a la destrucción", sostuvo el economista. El académico dijo que "la pérdida de 16 millones de empleos en EEUU representa un cambio tectónico".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que al menos 170 países entrarán en recesión este año, mientras se agudiza la crisis económica por el efecto de la pandemia.

Para Alfredo Zaiat, economista y editor de Economía del diario Página/12, aseguró que la situación es "inédita" por "el nivel de extensión y la velocidad de transmisión de la crisis". "La producción está paralizada y los ingresos del trabajo cotidiano se han evaporado", dijo.

"No hay antecedentes. Nunca pasó que más de la población mundial estuviera confinada y que más del 60 por ciento del PBI global estuviera en una virtual parálisis".

Pero el mayor problema, según Zaiat, radica en que no existe "una estrategia de cooperación internacional", a diferencia de la crisis financiera de 2008. "Entre 2008 y 2010 hubo reuniones del G20 para establecer pautas de un nuevo orden. Hoy no aparece esta voluntad de coordinación", apuntó. Es más, según el economista "la actual concentración de la riqueza y de la financiarización no se van a querer entregar a un nuevo orden".

Por su parte, el doctor Gonzalo Paz coincidió en la falta de liderazgos a nivel mundial. "Sabemos cómo entraron los países a esta crisis pero no sabemos cómo van a salir. Va a haber ganadores y perdedores. Algunos caerán varios escalones y otros los subirán.: gestionar la crisis internamente, pero fundar las condiciones para el mundo hacia el que se va", subrayó.

El investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University de Washington dijo que, a escala local, puede verse que en EEUU hay "un problema muy claro de polarización, de liderazgo y de coordinación entre jurisdicciones" para enfrentar la crisis sanitaria.

Elecciones en EEUU: cómo afecta la pandemia a la imagen de Trump

Paz analizó además los efectos políticos del nuevo coronavirus en la atípica campaña electoral que atraviesa EEUU, donde se registraron 16 millones de desempleados por la crisis desatada.

"Cualquier cosa que podamos decir sobre las elecciones presidenciales de noviembre es aleatoria", aclaró.

"La semana pasada Bernie Sanders renunció a su candidatura y quedó consolidada la de Joe Biden. Y casi pasó desapercibido en los medios. ¿Cómo se construye una candidatura cuando no hay debate político? Se han suspendido internas y se ha postergado la convención demócrata", agregó el académico.

Se especula conque el presidente Donald Trump podría verse perjudicado por la recesión, ya "que la economía era una de sus cartas para ganar las elecciones". "Se dice que la gente no quiere cambiar de caballo en medio del río, pero uno puede llegar a pensar en un voto castigo", reflexionó Paz.

El investigador analizó también la situación de latinos y afroamericanos, los más afectados por el brote de COVID-19, que en el país suman más de 576 mil infectados y 23 mil muertos.

En el programa se informó a su vez acerca del mensaje del Papa Francisco , en el cual pidió que se eliminen las sanciones y se condone la deuda de los países más pobres; el acuerdo entre el gobierno de México y los hospitales privados para que parte de sus instalaciones sean usadas por pacientes con COVID-19 y sobre los paquetes de ayuda fiscal implementados por varios países del mundo para afrontar la pandemia, entre ellos Francia, España, China, Japón y EEUU.

