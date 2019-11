Lula libre: ¿qué futuro se abre ahora en Brasil?

"No pensé que el día de hoy podría estar aquí con ustedes", dijo el el líder del PT ante miles de seguidores luego de ser liberado. El intelectual Emir Sader aseguró que Lula "saldrá fortalecido de prisión" y el periodista Darío Pignotti opinó que su liberación "revierte en un porcentaje alto el panorama político brasileño".

Tras la decisión del Supremo Tribunal Federal adoptada el jueves por la noche, el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recuperó su libertad este viernes luego de 580 días de cautiverio en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. El juez federal Danilo Pereira autorizó la liberación del líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien fue recibido por una multitud que esperaba ansiosa su salida.

"No pensé que hoy podría estar aquí hablando con hombres y mujeres que durante 580 días estuvieron aquí", dijo Lula a sus seguidores.

La noticia se ha convertido en el acontecimiento político del año en Brasil. "Habrá que ver qué significa políticamente su salida. El termómetro cambió y se tomó el coraje necesario para esta decisión. La gran victoria de sus detractores fue detener a Lula, por eso el significado de liberarlo es tremendo", dijo el politólogo e intelectual brasileño Emir Sader, quien agregó que "Lula saldrá más fortalecido" de prisión.

Más temprano, el presidente Jair Bolsonaro había admitido que sin el accionar del entonces juez Sérgio Moro –su actual ministro de Justicia– en la causa Lava Jato, "yo no estaría aquí". "A partir de los 11 meses de gestión de Bolsonaro, por primera vez habrá un opositor político de fuste para enfrentar al actual régimen, que parece caminar a una forma de dictadura más o menos blanda", consideró Darío Pignotti, corresponsal en Brasil para el diario argentino Página/12 y la agencia italiana ANSA.

"Lula en libertad es una conmoción, un movimiento tectónico que preocupa sobremanera al poder político en Brasilia. A Bolsonaro, a Moro y a los militares", agregó.

El periodista informó que Lula se encontrará con militantes del Movimiento Sin Tierra (MST) y con sus compañeros del sindicato de metalúrgicos de San Pablo. Pese a que recobrará su actividad política, Pignotti recordó que el exmandatario recuperó su libertad "por una circunstancia procesal" y que todavía está alcanzado la ley de la "ficah sucia", que quita los derechos políticos. "Pero eso no equivale a impedir que pueda hacer política. Lula nunca dejó de hacer política, ni siquiera en cautiverio", señaló.

