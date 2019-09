"Las demandas se vuelven más complejas cuando estás 15 años en el gobierno"

"Estamos en un momento de la campaña donde hay muchas cosas por decir. Falta más de un mes para las elecciones y hay un conjunto de votantes indecisos o enojados con el Frente Amplio, pero que han votado al Frente. Todavía hay que llegarles. El Frente ha tenido una notable recuperación. Pensamos que esa tendencia se va a mantener. Las encuestas son un instrumento, el veredicto es el de las urnas".

"Sabemos que es una elección muy polarizada, más allá de que el arco opositor está muy fragmentado".

"No va de suyo que quienes no nos voten en primera vuelta voten al candidato opositor en la segunda", aseguró Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista de Uruguay –uno de los sectores de la coalición oficialista Frente Amplio (FA)–, en relación con las elecciones generales del próximo 27 de octubre, donde el la izquierda buscará su cuarto mandato consecutivo.

El joven dirigente se refirió a la situación de los dos principales partidos de la oposición, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y a la posibilidad de que se unan en una eventual segunda vuelta. "Una cosa es lo que puedan pensar los dirigentes de esos partidos y otra cosa son las tradiciones políticas y el comportamiento electoral de los votantes, que no ha sido mecánico en elecciones anteriores. Nada hace pensar que esto no sea así en esta ocasión", dijo.

También respondió a las declaraciones del candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien se mostró contrario a corregir el déficit fiscal con una suba de impuestos o tarifas. "Un crecimiento no sostenible del déficit termina en un endeudamiento. Si el déficit es sostenible y no deteriora las posibilidades del país, no es un problema. Uruguay ha logrado sobrellevar esta situación con un gasto público ordenado y un acceso al crédito positivo".

"No ha sido una preocupación de primer orden, pero seguiremos trabajando para que el déficit sea sostenible, garantizando la generación de empleo y la distribución del ingreso, que son las preocupaciones del FA desde que estamos al frente del país", sostuvo Civila.

En tanto, admitió que el FA sufre el desgaste propio de los años en el poder: "Hemos perdido 60 mil puestos de trabajo, cuando veníamos en una trayectoria de crecimiento del empleo. Generamos 300 mil puestos de trabajo. Si bien el resultado es positivo, para la persona que pierde el trabajo es el problema más importante. Tenemos 15 años en el gobierno. La demanda se vuelve más compleja. Los que han experimentado mejoras en su vida reclaman más", observó.

Por último, el parlamentario del Mercosur afirmó que no cree "que el camino sea desmantelar lo que hemos creado" en términos de integración regional.

"Tomamos la bandera del Mercosur porque creemos en la integración regional, aunque siempre teniendo en cuenta las asimetrías. Ni Macri ni Bolsonaro han trabajado por la integración. Hay que saber leer las consecuencias geopolíticas de estas decisiones como salir de Unasur", apuntó Civila.

Los enigmas del Ártico

El Ártico es una zona que comprende un océano y áreas de tierra que pertenecen a Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Rusia, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia, pero en el último tiempo se ha transformado en un área de interés mundial debido a los efectos del calentamiento global: el deshielo hace más accesible la llegada a los abundantes recursos minerales, petroleros y pesqueros escondidos en la región. "El Ártico es muy particular, tiene diferencias con la Antártida. Es un océano cubierto de hielo, a diferencia de la Antártida, que es un continente cubierto de hielo. Debido al proceso de calentamiento global, la reducción de hielo es más elevada, y eso altera el equilibrio de los ecosistemas".

"Para los países que bordean la región es una ganancia por la explotación de recursos, como el petróleo offshore, recursos mineros y la apertura de nuevas rutas de navegación", explicó Gustavo Ferreyra, director del Centro Austral de Investigación Científica (CADIC) de Ushuaia, Argentina.

El experto aseguró que esta disponibilidad de riquezas podría generar un potencial enfrentamiento entre los países interesados, ya que el espacio marítimo del Ártico no está delimitado. "Trump tiene una política menos contemplativa con la preservación. Está más interesado en la explotación. Aquí no hay un Tratado Antártico, donde los países cuidan por la no explotación. Aquí no hay protección jurídica, por eso los países compiten y podrían poner a la zona en riesgo. El hielo tiene 3 kilómetros de espesor, algo que está desapareciendo de manera pasmosa".

"En el Ártico hay poblaciones autóctonas, los esquimales, que tienen un mecanismo de supervivencia autónoma, y han sido culturalmente avasallados", lamentó Ferreyra, quien adujo que la apertura de las nuevas vías marítimas a causa de la pérdida de masa helada estará en la base de futuras disputas.

En el programa se informó a su vez acerca de las sanciones que anunció el presidente de EEUU , Donald Trump, contra el Banco Nacional de Irán; la operación militar lanzada por la coalición que lidera Arabia Saudí sobre la ciudad yemení de Al Hudayda; la publicación de nuevas fotos del líder opositor Juan Guaidó con miembros de la banda narcoparamilitar colombiana Los Rastrojos; y las movilizaciones contra el cambio climático encabezadas por jóvenes del todo el mundo, conocidas como La semana por el futuro.

