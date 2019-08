"Argentina está inmersa en una tragedia social"

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, lanzó este miércoles una serie de "medidas de alivio" tras la brusca devaluación del lunes, que incluye una moratoria para las pequeñas y medianas empresas y el aumento del salario mínimo. También pidió disculpas por su conferencia del día lunes donde amenazó a los votantes y manifestó su voluntad de reunirse con el ganador de las internas, Alberto Fernández, quien sin embargo dijo que "no tiene sentido" un encuentro entre ambos "porque no nos vamos a poner de acuerdo". No obstante, agregó: "El presidente cuenta con mi ayuda para que termine su mandato".

"Estamos en un barco sin timón. La economía está parada, no hay precios, nadie compra, nadie vende, con una devaluación del 25 por ciento y la tasa de riesgo país por arriba de los 1900 puntos. Es un gobierno zombie", aseguró el economista Claudio Katz.

Katz, investigador del Conicet y miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de Argentina, también cuestionó la intención de Macri de involucrar a Fernández en la resolución de la crisis económica. "Argentina está entre los ocho países con más recesión del mundo. Desde que Macri asumió cerraron 20 mil empresas. Atravesamos la peor destrucción del empleo desde 2001. Los sectores ganadores que apostaban por este gobierno y el modelo neoliberal, es decir, "el FMI, el sistema financiero y sus publicaciones como el Financial Times, los bancos, etcétera, ya le bajaron el pulgar a Macri. Hay una presión del establishment para que Fernández se comprometa. Quieren que diga que va a tener un dólar alto, que va a pagar la deuda. Pero como no es aún el presidente electo sino que sólo un candidato, ¿qué sentido tiene que lo haga?", se preguntó.

Por otro lado, el académico se refirió al impacto de la elección de Fernández en el tablero regional.

"El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que en Argentina empezó la rebelión contra el FMI. Es un aliento para la realidad latinoamericana. El domingo hubo una indignación electoral, pero puede convertirse en una indignación social. El problema es que los fondos de inversión están acelerando una corrida que aumenta el riesgo país, con una inestabilidad muy grande", apuntó Katz.

Irlanda del Norte: "el conflicto entre unionistas y republicanos continúa"

Rubén Guzzetti, miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos (IADEG), puso en contexto las tensiones entre unionistas y republicanos en Irlanda del Norte, cuando se cumplen 50 años de la intervención del Ejército británico que intentó poner fin al enfrentamiento entre las partes. "La República de Irlanda ya no reclama más Irlanda del Norte tras los acuerdos del Viernes Santo de 1998 , pero todavía existen los portones en determinados barrios de Belfast –capital de Irlanda del Norte– que cortan los caminos, atraviesan las calles. Se cierran a las siete de la tarde hasta las nueve de la mañana del día siguiente. En los lugares más neurálgicos sigue pasando", contó tras su regreso del Reino Unido.

También explicó cómo se vive en las dos Irlandas los escollos del Brexit. "El problema está en la frontera entre ambas. Una frontera con unión aduanera atenta contra la idea del Reino Unido de firmar un acuerdo de libre comercio con EEUU tras el Brexit. Todo eso agravó un conflicto que estaba en stand by pero latente entre los unionistas, en su mayoría protestantes, y los republicanos, en su mayoría católicos".

"La República de Irlanda tuvo una fuerte crisis en 2008 y hoy tiene una de las economías más activas dentro de la Unión Europea. Para los irlandeses, el Brexit es un problema de Reino Unido", señaló.

En tanto, analizó la situación respecto al Brexit en otra de las naciones constituyentes del Reino Unido, Escocia, y la comparó con lo que ocurre en el Ulster. "Un 72 por ciento de la población optó por quedarse en la UE. En Irlanda del Norte fue prácticamente empatada. En Escocia dicen claramente que quieren estar dentro de la UE, y si se produce un Brexit duro, sin acuerdo, ellos en los próximos meses harían un nuevo referéndum para salirse del Reino Unido".

"La situación en Escocia es muy superior al de Irlanda del Norte, que tiene un millón y medio de personas, y es irrelevante en el Reino Unido. Pero para aprobar el Brexit en el Parlamento necesitan los diez votos del Partido Unionista Irlanda del Norte", aseguró Guzzetti.

