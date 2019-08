¿Por qué Macri le pidió perdón a Argentina?

El presidente Mauricio Macri aplica la ley de reducción de daños para llegar competitivo a las elecciones de octubre cambiando el tono discursivo y lanzando un paquete de medidas económicas. Sin embargo, la estrategia parece no convencer ni a la población ni al mercado internacional de capitales, que no tiene piedad.

Las medidas extraordinarias anunciadas en un video oficial por Mauricio Macri para paliar el agobio que sufre la mayor parte de la población fueron consideradas insuficientes y tardías por todo el arco opositor luego de una nueva megadevaluación del peso argentino. La moneda nacional perdió el 30% de su valor en los últimos días, por lo que la remarcación de precios en el mercado minorista no se hizo esperar.

En la carnicería de mi barrio el pollo aumentó HOY 40%. La devaluación de la que Macri no dijo ni una palabra ya golpea en los precios. Las medidas anunciadas son más que insuficientes para millones que están perdiendo su poder adquisitivo minuto a minuto. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) August 14, 2019

​​El pedido expreso de perdón por parte del presidente de Argentina, luego de una conferencia de prensa en la que se mostró irritado –como si fuera la población la que lo decepcionó a él y no al revés–, puede ser analizado ya sea como una relectura que demuestra capacidad de corrección y reacción atenta o como un necesario acto de campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre.

"Hoy se ha producido un cambio de 180 grados en la actitud, la imagen y el protagonismo que ha tenido el presidente luego de los reclamos que se le hicieron desde los sectores que lo están acompañando –de su propio partido como de los aliados–, que reclamaron una mirada crítica en relación a lo que fue particularmente el último discurso donde se mostró enojado con los votantes y se desligó de toda culpa por la corrida cambiaria", dijo a Sputnik Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.

Más allá de la improbabilidad de un desenlace favorable para la reelección buscada por el mandatario, el oficialismo necesita mejorar el desempeño de las primarias ya que están en juego las bancas legislativas y la gobernación de la ciudad de Buenos Aires.

"Pide disculpas, admite errores, aunque no nombra ninguno, pero la pregunta que uno se hace es cuál es el Macri al que hay que creerle, al espontáneo, al no 'coucheado', al no grabado, al que sale en directo, al que contesta lo que siente, o a éste que prácticamente repite actitudes y formas que ya había explicitado", se preguntó Ponce, referente del radicalismo opositor.

Diálogo para asegurar calma interna y externa

Horas más tarde, el presidente comunicó en Twitter que tuvo una entrevista telefónica con Alberto Fernández, cabeza de la fórmula del Frente de Todos, quien se había negado a un encuentro cara a cara más temprano, lo que demuestra la capacidad de viraje de ambos candidatos.

Se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 14, 2019

Las acciones y palabras del presidente llegan tarde y demuestran una desconexión con la realidad de todos los argentinos que no lo acompañaron en las urnas (68% del padrón eligió otro candidato). Solo así se explica por qué hicieron falta los sorpresivos 15 puntos de diferencia que le sacó la oposición kirchnerista en las primarias del 11 de agosto para despertar la preocupación del Gobierno cuando los reclamos sociales eran más que evidentes, por lo menos desde fines de 2018.

"De los anuncios efectuados para los trabajadores, los jubilados y las pymes hay dos capítulos que tal vez tengan significación: el congelamiento del precio de las naftas por 90 días, uno de los elementos dolarizados, para evitar el traslado a los precios, y la refinanciación moratoria de las empresas por las deudas con el fisco", explicó el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.

El problema es que este tipo de medidas tampoco son bien vistas por el mercado, donde el presidente ha puesto el foco durante todo su mandato. El riesgo país volvió a trepar y llegó a los 1.920 puntos luego del anuncio del paquete económico, un signo de la desconfianza que produce en el mundo inversor internacional la insistencia del Gobierno en medidas calificadas de "populistas", demagógicas, asistencialistas y electoralistas.

"No toca temas esenciales como saber cómo seguirá la tasa de interés [de las Leliq], cuál es el impacto fiscal que tendrán estas medidas, si habrá un cambio en la política cambiaria y si se va a seguir sosteniendo el valor del dólar contra entrega de divisas y de reservas del Banco Central, y cómo es la relación con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI)", criticó Ponce.