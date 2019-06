"EEUU puede ser el más perjudicado en su ofensiva tecnológica contra China"

En su afán por evitar el predominio mundial del gigante chino de tecnología Huawei, el presidente Donald Trump podría perjudicar a las propias empresas norteamericanas como Google o Apple. "China está superando a EEUU. Y EEUU no sabe cómo frenar a China. Esa es la cuestión", señaló Esteban Magnani, máster en Media & Communication.

La guerra comercial entre EEUU y China, y sobre todo el veto del presidente Donald Trump a la empresa de tecnología china Huawei por supuesto espionaje, podría ser un bumeran para las compañías norteamericanas: Broadcom, fabricante de chips, reveló este viernes que la medida de Trump podría costarle 2000 millones de dólares, ya que Huawei es uno de sus clientes principales. "Apple fabrica el 90 por ciento de sus productos en China, porque los controles son menores, pero también hay muchas otras empresas que exportan piezas vitales a Beijing para que fabriquen sus celulares".

"China está superando a EEUU. Y EEUU no sabe cómo frenar a China. Esa es la cuestión. El tema es que si lo hace puede ser el más perjudicado", señaló el periodista y escritor Esteban Magnani, máster en Media & Communication por la London University.

Magnani, experto en desentrañar el vínculo entre tecnología y poder, aseguró que el enfrentamiento entre ambas potencias pasa por el control del 5G, donde el liderazgo chino es claro. "Lo que más preocupa a EEUU es el avance chino en cuestiones tecnológicas y comerciales. Son dos cuestiones muy relacionadas. Hay una pelea tecnológica, financiera y casi militar, como quién va a llegar primero a las tecnologías de inteligencia artificial, que permitirían gestionar información de una manera que antes era imposible. El 5G es cien veces más veloz que el 4G. Permitiría el llamado internet de las cosas: desde los autos hasta las persianas y la cafetera conectadas a internet. Es tener acceso no solo de tus datos sino del uso de tus cosas", dijo.

En ese sentido, el experto sostuvo que Google podría ser una de las empresas más afectadas por el veto de la Casa Blanca.

"El modelo de negocio de Google se basa en que le da el sistema operativo a las compañías. Es más ventajoso tener los datos de los celulares que vender celulares. En China, los celulares no usan Android, porque allí el control es mucho peor que en Occidente. En la medida en que la gente no pueda usar las aplicaciones de Google, va a dudar si compra un Huawei, pero Huawei tiene espalda y puede vender un celular mejor a mitad de precio. En vez de usar Google Maps usarás el 'China Maps'. Lo más difícil es cambiar el hábito. El problema es que si se usan esas aplicaciones chinas, se usa menos Google", explicó Magnani.

Una base estadounidense en el sur argentino

Estados Unidos ha retomado su proyecto de construir una base con supuestos propósitos de ayuda humanitaria en la provincia argentina de Neuquén, que volvió a despertar malestar entre los habitantes del lugar. "En Neuquén se encuentra el yacimiento de hidrocarburos no convencional Vaca Muerta, uno de los más grandes de su tipo. El proyecto viene del año 2012, con la instalación de una base humanitaria en Neuquén y otra en Chaco, en el aeropuerto de Resistencia, donde se encuentra una parte del reservorio del acuífero Guaraní. Al detenerse la construcción de la base en Chaco, se detiene también en Neuquén. En mayo pasado hubo visitas de técnicos, hubo representación del Comando Sur y diplomáticos americanos. También hubo una reacción en la provincia. Los nuevos comunicados del Comando Sur dicen que se ha reactivado el proyecto, y sabemos que está disfrazado de ayuda humanitaria y defensa civil", contó Elsa Bruzzone, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa, y secretaria del Centro de Militantes por la Democracia en Argentina.

Bruzzone aseguró que otra base de origen chino se encuentra en Neuquén, aunque de uso espacial, como la que la Unión Europea posee en Malargue, provincia de Mendoza.

"La bases de la Unión Europea y de China intercambian con sus pares formación, ese es la diferencia con las bases de EEUU, que dicen ellos que son de ayuda para desastres naturales, emergencias o epidemias. Vemos dónde las ubican, cerca de reservas naturales o aeropuertos. China no tiene bases militares fuera de China, salvo en Djibuti, cuyo gobierno vive del dinero que recibe por la concesión de ese territorio. Allí hay una base norteamericana y al lado, otra china. No son bases disfrazadas. Que eso no se transforme en un arma de doble filo depende de los acuerdos firmados", advirtió.

En el programa se informó a su vez acerca de la entrevista que brindó el expresidente brasilero Luiz Inácio Lula de Silva luego de que se revelaran las conversaciones entre el exjuez Sérgio Moro y el procurador Deltan Dallagnol en torno al Lava Jato; el juicio por la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que comenzará el 25 de febrero de 2020; la decisión del Tribunal Supremo de España de impedir que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras jurase su cargo como eurodiputado; y el cierre de campaña para las elecciones en Guatemala , que se celebrarán este domingo 16 de junio.

