Brasil: ultraliberales y militares se pelean por controlar a Bolsonaro

La directora de Asia TV, Ivone Alves, y el productor periodístico de la señal, Marcelo Ramírez, analizaron los lineamientos del posible gobierno de Jair Bolsonaro, favorito para ganar la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Brasil, el próximo 28 de octubre.

"Paulo Guedes, que encabeza la línea liberal del proyecto de Bolsonaro, cree que hay que achicar el Estado, privatizar y terminar con los pocos derechos sociales que Michel Temer dejó en pie. La línea militar no está a favor de la privatización de Petrobras, por lo que habrá tensiones internas. Bolsonaro tiene un origen nacionalista pero los mercados juegan con Guedes", aseguró Ramírez.

En tanto, Alves, de origen brasileño, apuntó a las dificultades de gobernabilidad a partir del día después de las elecciones y explicó sobre las razones que hay en la fascinación que el candidato ultraderechista provocó en buena parte del electorado. "La imagen comunicacional que impuso Bolsonaro es la que el brasileño quiere comprar hoy: la de la familia tradicional. El pueblo brasileño es un pueblo de fe, un pueblo creyente, conservador. Se ha generado un nivel de fanatismo con su imagen. Los pastores lo comparan con Jesús", dijo.

Ramírez sostuvo que la aparición de Bolsonaro no puede entenderse sin el declive de los partidos tradicionales. "Los brasileños no votan programas de gobierno, sino a personas. Hubo un desgaste con el PT por el Lava Jato. Votar por Bolsonaro es votar por alguien que está fuera del sistema. Él no tiene el apoyo de los grandes medios de comunicación. Esos medios apoyaban a Alckmin, golpeaban a Bolsonaro e ignoraban a Haddad. Pero los empresarios sí lo apoyaban. Invirtieron 12 millones de reales en " fake news " o mensajes falsos a su favor. Hay una sociedad receptiva para su mensaje: poner orden", indicó. Alves coincidió en parte con esta posición: "En mayo de 2017 advertimos el fenómeno Bolsonaro. La gente común decía que si no estaba Lula, votaría por Bolsonaro".

Sin embargo, Ramírez subrayó que el encanto de Bolsonaro puede desvanecerse si no logra encauzar la situación económica.

"Bolsonaro va a recibir un Brasil con cinco o seis años de recesión. Él no tiene la estructura del PT ni relación con los sindicatos", aseveró.

