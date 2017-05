Asesinatos políticos y temores de fraude sobrevuelan la próxima elección presidencial en Honduras

"Hay claramente un fraude electoral instituido desde las elecciones del 2013. En esa ocasión salieron a manifestarse incluso militantes del propio partido en el gobierno porque sus familiares muertos figuraban en las listas como que habían votado", explicó Castro, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), surgido tras el golpe de Estado en 2009 en Honduras.

El papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su función de observador quedó entonces cuestionado. "Le mostramos al representante de la OEA dónde sospechábamos, dónde podía darse el fraude y aun con todo esto y con las protestas del pueblo, ellos fueron los primeros que dijeron que el proceso electoral había sido transparente", subrayó.

Castro se refirió también a las consecuencias que dejó el golpe militar que derrocó a su esposo, el ex presidente Manuel Zelaya. "Desde entonces se ha desencadenado una serie de asesinatos y persecución política que no han cesado aún después de siete años", como el caso de la líder ambientalista, Berta Cáceres. Según ella, "es una forma de ir acallando a los defensores de los derechos humanos y los luchadores a favor de nuestros recursos naturales". Castro recordó que la reducción de la pobreza fue uno de los principales logros de la gestión trunca de Zelaya y afirmó que hoy en Honduras, "el 60% de la población vive en la pobreza y de ese 60%, el 48% vive en extrema pobreza". "La canasta básica es la más cara de América Latina. No hemos tenido ningún crecimiento económico, y nos hemos endeudado en 7 años como nunca nos habíamos endeudado en 30", destacó.

Por otra parte, la ex canciller Patricia Rodas analizó la actual situación en Venezuela y lo que llamó "un terrible cerco mediático".

"Los medios de comunicación de la derecha son peores que todas las armas, porque asesinan la esperanza, la moral, la decencia. Se encargan de decirle a la gente lo que quieren creer en base a los temores que les circundan día a día", afirmó.

Sobre este cerco económico y mediático hizo una comparación con el bloqueo sufrido por el pueblo cubano y sostuvo que "al menos el bloqueo a Cuba venía desde el imperio y sus aliados, pero éste viene desde adentro, apoyado por el imperio y las trasnacionales".

En Venezuela, "el 85% de los empresarios bloquean a su propio pueblo para que no haya abasto y así llevan el mayor de los descontentos a la clase media", argumentó. Según Rodas, sobre Venezuela "se ciernen las amenazas más duras que ninguno de nuestros países ha sufrido nunca porque el objetivo es bajar un gobierno revolucionario y transformador".

Cuando recordó los días del golpe de Estado en el 2009 hizo un profundo agradecimiento a los pueblos que fueron solidarios con Honduras frente a las adversidades y especialmente se refirió a las figuras de Fidel Castro y Hugo Chávez.