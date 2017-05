Opinión: "Hoy el centro de los asuntos globales se corrió al Pacífico"

"La globalización está en un estado de alta incertidumbre y de cambio", afirmó Turzi, y enfrenta actualmente "un proceso de multiplicación o diversificación".

© AFP 2017/ Paul J. Richards La desigualdad y la deuda amenazan la hegemonía de Estados Unidos

Según el Doctor en Relaciones Internacionales, esto se debe a la emergencia de nuevos actores que "han crecido en poder relativo, tienen concepciones muy diferentes de la globalización, y están tirando de la cuerda para llevar ese proceso de globalización para otro lugar". Se sabe, uno de estos nuevos actores es China. "En el pasado el tema de si China se iba a democratizar o no era un debate. Ahora nadie cuestiona eso. China ya está integrada y es la primera potencia mundial, pero no hay demanda interna por la democracia, ni va a andar por el camino político que camina Occidente", aseguró.

Turzi observó que hoy "la hegemonía mundial no está clara y hay un mayor desorden. No se sabe bien quién manda, qué recursos tiene cada potencia para mandar, cuáles son los límites de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Hay elementos para creer que hay una declinación relativa de la hegemonía de Estados Unidos, respecto de los otros actores, pero se apura el diagnóstico". En opinión del especialista, en el juego mundial, por ahora, "los actores fundamentales van a seguir siendo los Estados, por una simple razón: hoy son ellos los que tienen el poder de fuego", premisa en torno a la cual gira su más reciente libro "Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial".

Por otra parte, se analizó el nuevo ciclo de endeudamiento y saqueo de recursos naturales en Argentina. Varios abogados argentinos denunciaron al gobierno de Mauricio Macri por incluir en sus emisiones recientes de deuda (que ya totalizan un récord de 70.000 millones de dólares en menos de un año y medio) una cláusula por la cual se ofrecieron como garantía de pago a los acreedores recursos naturales del país. El documento excluye como garantía las reservas del Banco Central y un listado de bienes territoriales, como lagos o montañas, entre otros, pero sugestivamente incluyó el artículo 236 del Código Civil argentino, que habla de "bienes de dominio del Estado nacional, provincial o municipal" como "minas de oro, plata, cobre (…) y toda otra de interés similar", con lo que se interpreta que el petróleo, el gas o el litio podrían caer en manos de fondos acreedores si Argentina incumple su deuda.

La denuncia ya es investigada por la Justicia y recibió el apoyo del opositor Frente Para la Victoria, del kirchnerismo.

En el programa se repasó el largo historial de ciclos de deuda desde el siglo XIX hasta nuestros días y se observó que durante las dictaduras militares o el neoliberalismo hay fuerte crecimiento de la deuda que culmina con una grave crisis económica. Los gobiernos populares, en cambio, conscientes de ese flagelo, intentan lo contrario: reducir al mínimo la necesidad de créditos externos.

El actual gobierno de Macri volvió a vincularse al capital especulativo financiero internacional y ha tenido o tiene en su gabinete a varios representantes de los bancos que históricamente han sido acreedores como el JP Morgan. El auge de la deuda desde diciembre de 2015, cuando juró el actual presidente, no significó, además, ninguna inversión visible sino el financiamiento de gastos corrientes y, sobre todo, un mecanismo para capturar e inmediatamente fugar divisas, una práctica habitual del establishment de este país.