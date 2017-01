Opinión: "La derecha en Venezuela no sirve para suplantar a la izquierda"

no

© AP Photo/ Fernando Llano "La oposición venezolana quiere derrocar a Maduro como quiso derrocar a Chávez"

Modesto Emilio Guerreo, autor de "¿Quién inventó a Chávez?", entre otras publicaciones señaló en diálogo con Voces del Mundo que la oposición venezolana se divide más de lo que necesita para ganarle al gobierno y recurre a maniobras impropias en vez de esperar a triunfar en las elecciones, por ejemplo, en los comicios regionales de este año.

"¿Cómo denuncia un diputado que el presidente es tirano y no va preso? Ese argumento no se sostiene. Lo que revela la votación del Parlamento es que en Venezuela hay un colapso institucional, efecto de 17 años de enfrentamientos. La derecha no ha soportado ni un minuto la estabilidad del gobierno de Chàvez antes y ahora el de Maduro".

En este programa de Voces del Mundo la hermana Guadalupe Rodrigo, una religiosa argentina que reside en la ciudad de Alepo, en Siria, narró las diferencias de la actualidad con el período anterior a la guerra y destacó la convivencia que se daba entre la población de distintos credos en contraste con vivir rodeada de la violencia de los grupos terroristas. Rodrigo afirmò que en Alepo había medio millón de cristianos y ahora, tras seis años de guerra, quedan solo veinte mil, lo que trae cierta desazón acerca de la reconstrucción y en especial el aporte cultural de los cristianos.

En su relato, la hermana Guadalupe contó cómo la población de Alepo intentaba llevar adelante la vida cotidiana en medio de los ataques y bombardeos.