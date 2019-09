Un peruano en Rusia: "Mi historia es digna de un bestseller"

"Este nuevo restaurante será la casa de muchos amantes de la comida latinoamericana y en especial de la comida peruana", dijo, al mostrarse entusiasmado por promover la gastronomía y la cultura en general de su patria "en este grandioso país como lo es Rusia". El recinto es un auténtico Perú en miniatura: sus paredes están pintadas con motivos tradicionales, se reproducen las líneas de Nazca y hay numerosos cuadros con paisajes de la nación andina.

"No solo costó mucho trabajo, sino también bastante dinero", comentó el chef. Dijo que inaugurar un nuevo restaurante es para él una manera de poner a prueba a sí mismo.

"En el primer restaurante estamos tranquilos, hay una estabilidad, pero yo siempre busco progresar. El miedo está dentro de cada uno de nosotros. Pero hay que vencer este miedo. Todo negocio tiene sus riesgos, pero tenemos una mente positiva, tenemos un buen equipo de trabajo, una buena carta y estamos esperanzados de que este proyecto tenga frutos. Para eso solamente nos toca trabajar duro y tratar de agradar a la gente", señaló.

Orlando Baldeón cuenta que vino a Rusia hace unos 15 años, donde ingresó a estudiar Medicina. Con el paso del tiempo crecía su convicción de que no es lo suyo, al tiempo que se inclinaba cada vez más por dedicarse a la cocina, un oficio arraigado en su familia. Así que en el tercer año de la carrera tomó la decisión de enfocarse "plenamente" en el negocio.

"En algún momento dejé de pensar que debo trabajar para alguien y ganar un salario determinado. Entonces decidí trabajar para mí mismo. Yo cocinaba en casa, tenía algunos muchachos que repartían la comida, y esto fue el origen de lo que son hoy en día dos restaurantes 'Lima'", señaló.

Cuenta que la historia de su vida en Rusia es digna de un bestseller, donde uno de los capítulos debe estar dedicado a cómo llegó a conocer "todas las comisarías policiales de Moscú". Y es que, cuando dejó la universidad, surgieron problemas burocráticos y quedó en una situación irregular. La situación se prolongó por bastante tiempo y coincidió con las tensiones en el sur de Rusia, a raíz de lo cual había unas medidas de seguridad extraordinarias.

"Los policías paraban a todo el mundo. Te pedían documentos, veían que no tenías la registración debida y te llevaban a la comisaría. Allí permanecías hasta que averiguaran que tú no eres ni un delincuente, ni un terrorista, ni nada. Al principio, claro, yo moría del susto al estar en una comisaría con ladrones al lado, tras las rejas, sin haber hecho nada. Simplemente tu delito era no tener la registración rusa. Pero ha pasado tantas veces lo mismo que luego ya me acostumbré", narró.

"Hoy ya tengo la ciudadanía rusa. Estoy totalmente oficial, legal y ya no me pueden llevar otra vez tras las rejas", dijo sonriendo.

Las malas experiencias, no obstante, no lograron afectar su imagen del pueblo ruso."Los rusos en general se han portado muy bien conmigo. Estoy muy agradecido con la gente, con el país", subrayó.

En Moscú se casó con una peruana, a quien se refiere con mucho cariño, señalando que "tuve la suerte de encontrarla en este país". Tuvieron un hijo que ya tiene tres años y medio y es bilingüe.

"Entiende perfectamente el español y asimismo el ruso", dijo contentísimo Orlando Baldeón, al reiterar su "profundo agradecimiento con este país".

"Lo quiero y lo respeto", concluyo.