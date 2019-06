¿Sabías que la Lengua Rusa tiene su día especial?

La obra de este gran autor, así como la de destacados escritores de la talla de León Tolstói o Fiódor Dostoyevski, dan prestigio a la lengua rusa.

En todo el mundo, casi 268 millones de personas hablan ruso: unos 155 millones como primera lengua y el resto como segunda, de acuerdo con la base de datos lingüísticos Ethnologue. Esto lo ubica como la séptima lengua más hablada del mundo, por encima del francés, el portugués o el alemán.

Cuba es el país de América Latina donde el ruso ha tenido más arraigo. Los intercambios económicos, científicos y culturales han sembrado en la nación caribeña un enorme legado lingüístico por lo que cada año se llevan a cabo diferentes actividades dedicadas a la conmemoración.

"En Cuba comenzamos a estudiar ruso en 1962, cuando se producen condiciones que motivan, por primera vez en este continente, que se inicie la formación de 'rusistas'. Se dio un estrechamiento de los nexos políticos, económicos y militares de la naciente revolución cubana con el bastión principal que tenía el socialismo en aquel momento con la Unión Soviética y significaba que, en alguna medida, había que promover la enseñanza de la lengua rusa", dijo a Sputnik Antolín Bárcena.

Bárcena actualmente está jubilado pero se desempeñó como traductor y profesor de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, y formó parte de la primera generación de cubanos que viajó a la URSS para aprender ruso en profundidad.

"Me encontré con un idioma donde el trasfondo cultural era totalmente novedoso; me encontré con un alfabeto cirílico de cuya existencia por supuesto no sabía nada. Es un idioma que te llama a la indagación, te sorprende, que si letras duras, que si letras blandas", detalló Bárcena sobre su primera impresión cuando conoció la lengua.

"Además estaba el hecho del contexto histórico aquel en que comenzábamos a relacionarnos, a recibir visitas de soviéticos a La Habana y sin lugar a dudas, el idioma se convirtió, desde el punto de vista cultural, en una motivación porque era todo novedoso", agregó.

El 24 de mayo de 2017 se inauguró en Cuba la Cátedra Aleksandr Pushkin, impulsada por el instituto del mismo nombre, para incentivar el desarrollo del idioma ruso en América Latina. Por este motivo, las personas de la región comenzaron a mirar hacia la isla con la idea de aprender o perfeccionar su dominio de la lengua eslava.

Tanto La Habana como Moscú están unidos por varios nexos, las 100 becas anuales para estudiantes cubanos ofrecidas por Moscú, la colaboración científico-técnica, la creación de cátedras honoríficas y los intercambios de especialistas son un ejemplo de ello.

'Destino Rusia' se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).