Ministra de Ciencia de Costa Rica: la pandemia también es una oportunidad

Para la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paola Vega, la crisis sanitaria que afecta al mundo desde finales de 2019 puede ser tomada como una "oportunidad de hacer ingeniería o experimento social porque se trata de una situación masiva a la que no nos habíamos enfrentado antes".

Al igual que el resto del planeta, Costa Rica ha tenido que adaptarse y reorganizarse en este año a raíz de la pandemia del COVID-19. En comparación con la región, a nivel de infraestructura y servicios, cuenta con mayores capacidades que sus vecinos centroamericanos.

"Esta pandemia ha puesto un reto: estamos hablando de un virus que hay que estudiar y conocer mejor para aprender todos sus efectos y mecanismos por los cuales se podría combatir. De eso se trata la ciencia, del descubrimiento y el entendimiento y puesta en práctica, lo que esta vez es un modo muy acelerado por la emergencia en que nos puso el COVID-19", dijo la ministra a Sputnik.

Sin embargo, en septiembre encendió la alerta por la posibilidad de colapso del sistema sanitario al estar ocupado el 65% de los cupos de cuidados intensivos. Con un acumulado de 146.421 contagios y 1.825 decesos, Costa Rica está en el puesto 51 a nivel mundial en lo que refiere al impacto del coronavirus en las personas, 12 en el continente americano, 10 en Latinoamérica y segundo en Centroamérica, detrás de Panamá.

El comentario vale tanto para la investigación sobre el hallazgo de vacunas en tiempo récord como para cuestiones vinculadas al comercio electrónico, la educación a distancia o el teletrabajo. "Cosas en las que se había estado pensando y que dejaron de ser un plan y de una vez al laboratorio, la práctica", resumió.

"Entre ellas, ya se venía trabajando desde el Gobierno sobre el teletrabajo, un poco en temas de planes pilotos, alguna normativa general, pero de repente con la pandemia puso a prueba todo de una vez al implementarlo de forma masiva", agregó.

© Foto : Gentileza secretaría de la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica Paola Vega Castillo, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica

Tecnología al servicio

La ministra costarricense contó otro ejemplo de cómo la tecnología contribuyó a mejorar la respuesta del Estado ante la pandemia desde aspectos no sanitarios. Se refirió al Bono Proteger, "un auxilio económico temporal a familias en vulnerabilidad que hubo que poner en marcha muy rápido, generando un sistema de aplicación digital para solicitar las ayudas".

Vega narró que por las medidas de aislamiento y distanciamiento social las personas no podían presentarse a entregar los documentos requeridos para ser incluidos. "En un par de semanas se tenía arriba el sistema (...) y se logró atender a muchas personas en tiempo récord, unas 300.000 solicitudes".

"La pandemia nos cambió totalmente la forma de trabajar y de comunicarnos, no solo en educación, en el trabajo, incluso en la relación con nuestra familia y las amistades, cosas que se veían venir pero que se aceleraron y se intensificaron. Eso también me parece que es una importante oportunidad de hacer ingeniería o experimento social porque se trata de una situación masiva a la que no nos habíamos enfrentado antes", reflexionó la ministra.

Para Vega resulta relevante analizar qué efectos tienen las medidas que se han tomado "en el ánimo de las personas, en la manera de relacionarse", para de esta forma aprovechar los factores positivos y definir cómo "durante y después del pandemia se podría manejar mejor esta situación".

Plan de estudio

En paralelo, la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones opinó que el momento también es propicio para fomentar el "ejercicio responsable de la ciudadanía digital", sin que esto implique la "sustitución de las relaciones entre las personas. No fomentar el individualismo sino la oportunidad de construir colectivamente cosas nuevas".

Desde esta perspectiva, consideró relevanteno solo en su país sino a nivel regional.

"Es la gran oportunidad que tenemos como región de unir esfuerzos. Y así como tenemos una base cultural latinoamericana que nos permite tener muy buenas relaciones entre los países, que podamos construir conjuntamente una cultura digital para que nuestras relaciones digitales sean aún más positivas que las que ya tenemos", manifestó.

En este sentido, Costa Rica ya dio el primer paso con el envío de parte del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa sobre una propuesta innovadora para Latinoamérica.

La ministra explicó que "pusimos en la Asamblea un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Alfabetización digital que sea y tenga financiamiento permanente, y nos permita construir por medio del sistema educativo público una alfabetización digital para todas las generaciones de costarricenses de aquí en adelante".