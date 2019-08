Bloqueo a Venezuela: "Ya hemos tenido pérdidas por 116.000 millones de dólares"

El funcionario del Gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro visitó los estudios de Radio Sputnik en Montevideo en el marco de su participación, entre el 28 y 29 de agosto, en la XVI Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

Menéndez destacó que, en la coyuntura que le toca a su país, la planificación es una de las claves para contrarrestar los efectos del hostigamiento político, económico y social que lidera EEUU.

Pero las limitaciones que se le imponen por la vía de los hechos al país sudamericano apuntan a destruirla.

"Como consecuencia del bloqueo financiero y económico que ha pretendido el Gobierno norteamericano, hasta el momento hemos tenido pérdidas por 116.000 millones de dólares. Son cifras astronómicas provocadas por quien habla de la defensa de los Derechos Humanos", graficó.

"Tenemos bloqueados recursos en el exterior que son para la medicina, para la salud, los alimentos, y curiosamente por gobiernos que hablan de ayuda humanitaria", señaló Menéndez.

"Quien habla de ayuda humanitaria nos podría liberar los más de 1.600 millones de euros que tenemos en el Banco de Inglaterra, nos podrían liberar los 1.300 millones de euros que tenemos congelados en EEUU", agregó.

Venezuela tiene en total "más de 5.000 millones de euros congelados en cuentas internacionales". Además, la operativa para importar productos también se vio afectada a grados tales que multiplican exponencialmente los costos.

"Los barcos antes llegaban directamente, ahora hacen hasta cinco toques en otros puertos", ilustró el entrevistado.

En este contexto se generó en la sociedad un sentimiento de unión ante la agresión externa, lo cual ha quedado reflejado, apuntó Menéndez, en un relevamiento de opinión pública de alcance nacional.

Estos son algunos de los datos que adelantó a Sputnik: "86% de la población venezolana está en contra de cualquier intento de injerencia; 96% de la población plantea su visión contraria al bloqueo de barcos de alimentos y medicinas y 90% manifiesta que quienes piden sanciones económicas contra Venezuela deben ser tratados como traidores a la patria", reveló el vicepresidente de Planificación y Ministro del Poder Popular de Venezuela.

Para Menéndez, este respaldo se debe a las prioridades establecidas y los logros sociales alcanzados por la Revolución Bolivariana desde sus principios con Hugo Chávez al frente, y continuados bajo el liderazgo del presidente Maduro.

"La alfabetización la logramos en los dos primeros años, y pasamos de cerca de 400.000 estudiantes universitarios a casi 2.800.000”, recordó el ministro.

"Tenemos más de 1/3 del país en salones de clase, teníamos 3.500.000 de personas atendidas por salud pública y ahora son 28 millones", explicó.

Menéndez afirmó que el Gobierno tiene diversos mecanismos para mitigar el impacto de las sanciones. A 75% de la población, "le llegamos de manera directa con alimentos", dijo.

También destacó las políticas públicas de empleo: "No hemos botado personas desde el punto de vista laboral. Si no existiera la Revolución Bolivariana, tendríamos después de años de guerra 1.200.000 desempleados, que no existen".

Finalmente, Menéndez resaltó que en esta etapa decidieron profundizar "el modelo público de educación: 82% de la educación es pública y en toda escuela tiene que estar el programa de alimentación".

La estrategia es que, "si los niños van a la escuela y les damos alimento, los protegemos de la guerra y no vamos a tener a esas víctimas más adelante".