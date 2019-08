¿Cuál es realmente el Ejército más temible de América Latina?

El ranking incluye a 137 Estados y utiliza una fórmula que contempla 55 variables, que permitirían a los países pequeños y más desarrollados competir desde el punto de vista tecnológico con las naciones más grandes y las menos avanzadas.

Según esta organización, cuyos reportes son reproducidos por medios de todo el mundo cada vez que se publican, EEUU, Rusia, China, India y Francia integran el Top 5 de acuerdo al informe de este año.

En la región, el índice ubica a la cabeza a Brasil (13 en el mundo), seguido de México (34), Argentina (38), Perú (42) y Venezuela (43). La ausencia de Colombia entre los primeros cinco fue de los datos sorpresivos.

"Me llama mucho la atención que estas organizaciones no citan fuentes bibliográficas y no consultan a personas conocedoras del tema en Latinoamérica. Lo sé porque he preguntado a amigos y colegas", dijo a Sputnik el analista en seguridad y defensa colombiano Erich Saumeth.

"No sería un problema si los datos se ajustan a la realidad, pero al menos en el caso de Colombia no corresponde en absoluto", afirmó.

Erich Saumeth, analista en Defensa

Su colega peruano Martín Manco tiene una visión similar en cuanto a que no se tienen referencias claras de dónde surge la información sobre material y armamento disponible para cada rama de las Fuerzas Armadas.

Indicó que "ningún Ejército va a decir lo que tiene realmente", y aclaró que "además no importa tanto la cantidad como la calidad" de lo que se dispone.

Manco publicó en 2013 el libro La patria en peligro sobre las capacidades militares de su país en función de Chile, su rival histórico en la región. En este sentido dijo que "si estamos hablando sólo de número de armamentos y personal de efectivos conscriptos, podríamos decir que la cifra podría tener algo de realidad".

"Pero si hablamos del Ejército y solo de blindados, los nuestros vinieron en los años 70 pero fueron fabricados en 1955, los T-55. Y si lo comparamos con Chile y la tecnología de sus Leopard, que son de los años 70 y le llegaron a partir de 1992, no sabemos bajo qué criterios se hacen esas posiciones", agregó.

También ilustró acerca de que "a nivel de Fuerza Aérea estamos en la mitad de los cazas que Chile, y si bien se han modernizado estamos al 50% de la cantidad que ellos tienen. Nuestros SU-25 son para ataque a tierra y no para combate aire-aire".

Para Manco, el ranking regional lo encabeza Brasil, pero seguido de Chile y Colombia.

© Foto : Gentileza Martín Manco Martín Manco, especialista en Defensa

Saumeth también consideró que Colombia está mal valorada, incluso a pesar de que el informe de Global Firepower dice que tiene 11 submarinos, una cifra que casi duplica a la real.

Sin embargo, para el experto hay un elemento que la convierte en un caso único en la región, lo cual no parece ser tenido en cuenta para armar el ranking.

"Las Fuerzas Armadas de Colombia son las únicas en el continente que desarrollan y despliegan operaciones de fuerza real: combatimos a la guerrilla, al narcotráfico y al terrorismo (...) entonces no las puedes referenciar tan bajo", afirmó.

Ambos expertos consideran que estas cifras provocan "alarmismo" y pueden generar una carrera armamentística injustificada en la región. En palabras de Saumeth, "ha llegado el momento de que a nivel latinoamericano empecemos a producir en serio documentos de esta naturaleza", para que se ajusten "a la realidad y no sea falso, equivocado y mentiroso como el de Global Firepower, porque eso es en síntesis".