Ministro nicaragüense: "No pudieron con el Golpe de Estado y no podrán"

© REUTERS / Oswaldo Rivas

Para Edward Centeno, ministro Agropecuario y Forestal de Nicaragua, la oposición dejó en claro que la intención no es negociar, como tampoco la reforma previsional fue el motivo de las protestas en abril de 2018: "Se estaba esperando la oportunidad, cualquier excusa para provocar y desestabilizar" .

Centeno, que visitó Montevideo para participar del Foro Mundial Campesino 2019, realizó un balance de los diálogos entre el Gobierno y la oposición. El ministro recordó que desde los primeros momentos la oposición partidaria y sectores de la sociedad civil pidieron negociaciones.

"Se planteó la necesidad del diálogo y se llegó al diálogo. Pero es imposible lograr acuerdos porque para la derecha y el grupo que buscaba derrocar al Gobierno la única salida era que el Gobierno renunciara", cuestionó Centeno.

Ante este panorama, el oficialismo tampoco ve una salida, "porque el Gobierno fue constitucionalmente elegido con más de 70% de los votos".

Los comicios de 2016 definieron el período presidencial 2017-2022. En ese momento, Ortega completará casi 30 años al frente del país, dividido en dos etapas. Una desde el triunfo de la revolución en 1979 hasta 1990, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional perdió las elecciones.

En 2007 comenzó la segunda era de Ortega presidente, que mantiene un fuerte apoyo popular. Según Centeno, esto se explica por "las políticas revolucionarias que tienen al ser humano como objetivo".

Esto es claro en lo que hace a la propiedad de la tierra.

"En 1979 se inició una nueva realidad en cuanto a la tenencia de la tierra con la reforma agraria. Fue un momento realmente importante y relevante de la historia de la lucha campesina. Miles de hectáreas fueron distribuidas a familias", que formaron cooperativas o unidades productivas estatales, entre otros formatos asociativos.

El ministro Agropecuario y Forestal recordó que en 1990 el neoliberalismo también llegó a Nicaragua con la presidencia de Violeta Chamorro. "Fue una época compleja y difícil la de 1990-2007. Fue tiempo de contrarreformas. Todo lo que olía a revolución, el neoliberalismo trató de deshacerlo".

Si bien en esos años "mucha tierra pasó a manos de grandes terratenientes", el camino iniciado en 1979 y el reiniciado a partir de 2007, mantuvieron el carácter campesino de la economía.

"La base productiva de Nicaragua todavía se mantiene en manos de la pequeña producción. El 80% de la producción está en manos de la economía familiar", precisó el ministro Centeno.

El retorno del sandinismo al Gobierno implicó también la reactivación del país económica y socialmente. "El primer acto de Gobierno del comandante Daniel Ortega en enero de 2007 fue nuevamente decretar que la educación y la salud eran gratuitas. Lo fueron en la primera etapa de la revolución en 1979 pero en el neoliberalismo fueron privatizadas".

Ese aumento del gasto social no significó un deterioro de la economía. Al contrario, Nicaragua lideró el crecimiento regional durante varios años con tasas de 5%, hasta que comenzaron las protestas contra el modelo.

Las protestas iniciadas en 2018 generaron una importante "destrucción", lo cual tiene al país "en una situación bastante complicada", dijo el funcionario.

Si bien existe una "ruta establecida para el diálogo" con la oposición, que "representa los intereses de la derecha y son financiados por EEUU y el gran capital", hasta el momento no se ha podido llegar a un acuerdo, afirmó Centeno.

Según el ministro, ya van 13 ocasiones en las que los representantes de la oposición no se presentan a la negociación, y luego "dicen que no se avanza porque no hay voluntad política del gobierno".

Finalmente advirtió que "no pudieron con el golpe de Estado" y no podrán poner fin al gobierno sandinista, porque "hay una fuerza organizada que está respaldada por el pueblo".