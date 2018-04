Cuba cambia de líder pero no de rumbo

Por primera vez en 59 años un Jefe de Estado no tendrá el apellido Castro. El primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel fue nominado como candidato único para suceder a Raúl Castro y será confirmado por la Asamblea Nacional este jueves 19, al cumplirse 57 años de la frustrada invasión a Bahía de Cochinos.

Se trató de una operación militar impulsada por Estados Unidos mediante cubanos exiliados para intentar formar un gobierno provisional y buscar el respaldo de la Organización de los Estados Americanos. Un día después de ese hecho nació Díaz-Canel, quien cumplirá 58 años este viernes 20, en su primer día como presidente de Cuba.

Forma parte de la nueva camada dirigencial que está protagonizando el relevo generacional en la Isla, pero que si bien llega con nuevas improntas, defiende las conquistas sociales y la dignidad alcanzadas.

"La generación famosa que hizo de Cuba, está retirada hace mucho tiempo y es biológico el asunto. Pero además, entre los 605 parlamentarios electos en la Asamblea Nacional hay una cantidad brutal de mujeres y de jóvenes que le van a imprimir una nueva visión a las cosas, pero no modificaciones de tipo de rumbo, sino que tiene que ver con las improntas de cada uno o de cada sector social representado".

Así opina Mateo Grille, editor de la revista y portal de noticias Caras y Caretas, para quien la salida de los Castro de la presidencia cubana tiene más trascendencia fuera que dentro de la Isla.

"Lo que sí no creo que suceda, más allá de una apertura como ya se viene dando, es que Cuba se de vuelta de Norte a Sur, eso no va a suceder. Hay una mirada un poco delirante en Occidente sobre todo lo que puede suceder, que es la misma mirada un poco absurda que tenían con la visita del presidente estadounidense. Tenían la visión de que Obama llegaría a Cuba y esta se daría vuelta en dos minutos, y eso no sucedió".

En este sentido remarcó que "las líneas ideológicas de la Revolución Cubana son muy firmes y no se modifican con un cambio de cara".

