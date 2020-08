Gazprom transfiere su propiedad sobre el buque Akademik Cherski

Según se supo, en junio el tendedor pasó a pertenecer al Fondo de Propiedad Termoenergética de Samara. En la última lista de afiliados de Gazprom del 30 de junio el fondo no aparece. El ente existe como persona jurídica.

Actualmente el tendedor se encuentra en el puerto alemán de Mukran: base logística de Nord Stream 2.

Alexandr Frolov, vicedirector general del Instituto de Energía Nacional, opina que el cambio de propietario tiene que ver con los riesgos de las sanciones:

"EEUU puede aplicar sanciones a las compañías propietarias de los buques tendedores de tuberías que participan en la construcción de Nord Stream 2 y de otros gasoductos marinos que parten de Rusia. (…) Para no tentar a los funcionarios y políticos norteamericanos, Gazprom transfiere su propiedad sobre el buque Académico Cherski a cierta compañía", subrayó el experto ruso y añadió:

"Esto tiene que ver tan solo indirectamente con la construcción del gasoducto o, más bien, tiene que ver con el trabajo de la compañía Gazprom en el mercado de la Unión Europea, con las tentativas de manejar los riesgos relacionados con los asuntos patrimoniales que pueden surgir en caso de que se establezcan sanciones", apuntó Alexandr Frolov.

Entre tanto, los cuerpos del orden público detuvieron en las afueras de Minsk a 32 milicianos de la compañía privada extranjera Wagner, y otro más fue detenido en el sur del país. Todos ellos, según la agencia Belta, son rusos. Previamente se había recibido información sobre la llegada a Bielorrusia de más de 200 milicianos para desestabilizar la situación en el período de la campaña electoral.

El Kremlin comentó la situación en torno a los ciudadanos rusos detenidos en Bielorrusia.

El portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, declaró que el incidente requiere explicación, incluso por línea de los cuerpos del orden público:

"No hay ninguna información sobre ciertas acciones ilegales de los ciudadanos rusos que pudieran motivar la detención. Sobre el particular no sabemos nada. Al mismo tiempo, vemos y oímos declaraciones oficiales de representantes de Minsk acerca de que los ciudadanos rusos supuestamente están involucrados en planes de desestabilización de la situación en territorio de Bielorrusia en la antesala de las elecciones presidenciales", declaró Peskov y prosiguió:

"Rusia y Bielorrusia son estados que conforman una unión, son estados aliados, son socios muy cercamos. Pero, sin duda alguna, la detención de los ciudadanos rusos requiere aclaración", dijo Dmitri Peskov.

Mientras, las elecciones presidenciales en EEUU están fijadas para el 3 de noviembre. Actualmente, en el país tiene lugar una activa discusión acerca de cómo celebrar los comicios en medio de la pandemia de coronavirus.

Donald Trump, ha intensificado su ofensiva contra el voto por correo. Incluso ha cuestionado si se deben aplazar las elecciones presidenciales hasta que la gente pueda votar de forma "adecuada, segura y sin peligro".

Según el político, existe el peligro de que el 3 de noviembre se cometa un fraude electoral a gran escala en caso de que se usen papeletas de voto por correo.

El politólogo especializado en EEUU Dmitri Drobnitski, compartió su opinión sobre el particular:

"Trump no llamó a retrasar las elecciones, en su cuenta de Twitter escribió que en caso de que las elecciones se celebren por correo serán, tal como se expresó, "inexactas". Más adelante, Trump escribe que en tal caso tal vez sería mejor posponer las elecciones para que la gente pueda votar en condiciones de seguridad y calma", dijo el experto ruso.

La votación por correo en EEUU es algo imprevisible. Puede decirse, sin pecar contra la verdad, que la votación por correo será una "votación de gobernadores", o sea que todo será tal como lo "dibujen" los gobernadores.

En tanto, el presidente de EEUU, Donald Trump, acusó en una publicación en Twitter a "los medios de noticias falsas" de intentar retratar a los participantes en las protestas de Portland y Seattle "como gente maravillosa, dulce e inocente que ha salido solo para un paseo".

"En realidad, son anarquistas y agitadores enfermos y trastornados, a los que nuestros grandes hombres y mujeres del orden público controlan fácilmente, pero que destruirían nuestras ciudades estadounidenses, y peor si 'Sleepy' Joe Biden [Joe Biden 'el Dormilón'], un títere de la izquierda, ganara alguna vez", dijo. "Los mercados colapsarían y las ciudades se quemarían. Nuestro país sufriría como nunca antes", añadió.

"Venceremos el virus pronto y llegaremos a la Edad de Oro, mejor que nunca", concluyó el mandatario estadounidense su mensaje en Twitter.

El experto ruso Yuri Rogulev, indicó que lo dicho por Trump sobre la "Edad de Oro" no es más que pura retórica:

"Trump debe mostrar ciertos éxitos ya que las elecciones presidenciales están encima. El presidente debe infundir optimismo, debe decir que todo marcha bien y que aún será mejor. Y eso es precisamente lo que dice. Trump ha hecho ya muchas declaraciones sonoras y esa es una de ellas", señaló.

En otro orden, Ucrania y Polonia emprenderán pasos conjuntamente para impedir la ejecución del proyecto Nord Stream 2, declaró la Cancillería ucraniana.

La cuestión fue analizada en el encuentro que sostuvieron en Varsovia el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, y su homólogo polaco, Jacek Czaputowicz, dedicado a la interacción en el sector energético.

El político ucraniano Vladímir Oléinik expresó su punto de vista sobre el particular:

"EEUU se planteó la misión de desplazar del mercado europeo a Rusia con sus hidrocarburos a precios adecuados. Los combustibles norteamericanos son caros y Europa lo tiene bien claro. (…) Polonia y Ucrania dependen absolutamente de EEUU. Ucrania ya recibió a través de Polonia una partida de gas licuado norteamericano. Polonia y Ucrania son hoy los abogados de EEUU en Europa", consignó Vladímir Oléinik.

La Associated Press difundió un artículo que versa sobre cómo la Inteligencia de Rusia está desplegando una campaña de desinformación sobre el coronavirus, según la que, antiguos agentes rusos publican información tratando de influir en los ánimos de los norteamericanos.

Se asevera que de esa manera Rusia busca influir en la marcha de las elecciones presidenciales convocadas para noviembre.

Estos y otros temas en "7 Días".