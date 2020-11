"Política de inmigración de la UE favorece más atentados en Europa que en EEUU"

¿En el pecado, está la penitencia?

Múltiple. Así fue el atentado terrorista que padeció Viena en una Europa que un día sí, y otro también, constata que está ante una guerra sin cuartel y con un enemigo que se esconde a plena luz del día.

Y es que Fejzulai Kujtim, el terrorista austríaco de 20 años, hijo de inmigrantes albaneses de Macedonia del Norte, había llenado todos los cartones para ser alguien de mucho cuidado y para ser vigilado muy de cerca: fundamentalista del ISIS y con antecedentes penales, había sido encarcelado por intentar unirse a los yihadistas en Siria y fue liberado antes de tiempo, en diciembre de 2019, momento desde el cual era vigilado.

Para más INRI, horas antes de la masacre el propio criminal subió una foto a la red social Instagram donde se le ve posando con una AK-47, una pistola y un machete, donde prometía lealtad al ISIS y a su nuevo líder. ¿Descuido de las autoridades austríacas, o negligencia suicida? Todo esto, hace que las postreras palabras de Kurz se diluyan entre la desconfianza y el pánico de su población: "Rastrearemos, perseguiremos y aplicaremos un castigo justo a los criminales, los instigadores y los cómplices", dijo el primer ministro luego de la tragedia.

El analista militar Gustavo Morales Delgado fundamenta este tipo de 'distracciones' de parte de las autoridades del viejo continente, en que Europa siempre ha ido a la cola del cambio en los análisis de inteligencia que realizó EEUU, que redujo, y mucho, la captación de la inteligencia humana y se decantó fundamentalmente por la captación de la inteligencia electrónica.

"La captación de la inteligencia electrónica te da una base de datos enorme, que luego muy pocos analistas tienen la capacidad de revisar y sacar conclusiones de ello", explica el experto.

Atentado a los valores austríacos

Kurz incidió en que se trató de un atentado por odio a los valores fundamentales y el modo de vida de Austria, perpetrado por odio a su democracia en la que todas las personas son iguales, y sentenció: "No es un conflicto entre cristianos y musulmanes o entre austriacos e inmigrantes. Es una lucha entre muchas personas que creen en la paz y esas pocas que quieren una guerra. Es una lucha entre la civilización y la barbarie".

Morales Delgado disiente con Kurz: "Es una lucha entre dos civilizaciones. Una es la civilización occidental, desde Gibraltar hasta los Urales, y otra es la civilización islámica".

"En ese combate, unos están empeñados en 'hacer buenismo', con lo cual las bajas siguen creciendo, mientras los otros tienen muy claro a dónde quieren ir y cómo quieren llegar", protesta el analista respecto a la actitud que muestran hacia cierta inmigración algunos gobiernos, políticos, instituciones y organizaciones europeas.

El ataque

Morales Delgado hace especial énfasis en el carácter múltiple de este ataque y lo diferencia claramente de los acontecidos en los días previos en Francia . "Este atentado tiene una variante muy importante respecto a otros atentados cometidos por lobos solitarios. Se parece más al atentado en Charlie Hebdo, porque eran varios sujetos armados con fusiles de asalto y que abrieron fuego automático sobre toda la gente que se encontraba por la calle y sus alrededores. […] No son lobos solitarios, fueron varias personas que se habían puesto de acuerdo y que tuvieron acceso a armas militares automáticas".

En este sentido, el experto incide en que Europa está "tratando con países como Catar, Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, que están fomentando muchos movimientos de este tipo, especialmente el wahabismo saudí, y que en aras del negocio les permitimos abrir nuevas mezquitas, traer nuevos imanes que empiezan a tratarnos una vez más de infieles, de diabólicos, y que están generando dentro de una juventud que se encuentra sin trabajo, sin soluciones de vida, sin capacidad para generar un futuro propio, una razón para alzarse y para combatir a ese sistema".

Modo de vida

Morales Delgado endilga en este sentido, cierta irresponsabilidad de parte de los países de los que emigran estas personas, cuyos gobiernos han sido incapaces de mantener a su población en su territorio, de darles un proyecto sugestivo de vida en común, de darles un bienestar.

"A mi me molestan especialmente las protestas recientes que hubo por parte del Gobierno marroquí con respecto a los inmigrantes marroquíes en España. Oiga, si nosotros tenemos el 3% de su población, requerimos el 3% de sus presupuestos generales. Mientas ellos están gastando miles millones en material militar norteamericano, millones en comprarse chalets, en dar viajes en aviones privados para un príncipe, etc., hay gran parte de su población, cuya gran parte está por debajo de los 30 años, que está emigrando para buscar un futuro, y cuando no encuentran este futuro tienen dos salidas: una es la delincuencia y otra es la militancia", remacha Morales Delgado.

Por otra parte, el analista explica que los terroristas prefieren atentar en Europa o en EEUU porque a efectos propagandísticos les resulta más redituable. Aún así, el volumen de ataques es muy superior en Europa que en EEUU. Morales Delgado tiene una explicación para eso:

Se debe "fundamentalmente a la política abierta a la inmigración que está realizando la Unión Europea. EEUU tiene una política de inmigración bastante más cerrada y selectiva. Los países que aplican esa política como Polonia, EEUU o Rusia, tienen menos peligro de que entre esa masa de inmigrantes entren células infectadas: hay, tanto individuos como grupos, cuyo objetivo fundamental es realizar atentados".