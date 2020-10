Ataque yihadista en Francia: allí consideran a los chechenos "víctimas perseguidas por Rusia"

El yihadismo vuelve a golpear

Una clase sobre libertad de expresión en la que mostró a sus alumnos las polémicas caricaturas de Mahoma publicadas por la revista satírica 'Charlie Hebdo'. Ese fue el pecado que cometió el profesor de secundaria Samuel Paty, por el cual fue decapitado el pasado viernes por un terrorista islamista en Conflans-Sainte-Honorine, distante 50 kilómetros de París.

Rápidamente los medios en Francia se apuraron a 'aclarar' que el asesino era un ruso nacido en Moscú y que contaba con estatus de refugiado político. Mientras, en fiscal nacional antiterrorista, abundaba en detalles sobre Abdullah Anzorov: "Tenía un permiso de residencia expedido el 4 de marzo, válido hasta marzo de 2030. De nacionalidad rusa y origen checheno, disfrutaba del estatuto de refugiado".

El columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas, incide en que este caso pone de relieve uno de los fallos del sistema francés de acogida a refugiados, porque en primera instancia, la solicitud de asilo político hecho por la familia de Abdullah Anzorov —nacido el 12 de marzo de 2002—, recibió el rechazo de la oficina francesa que se encarga de estudiar si un individuo o familia, tiene derecho al refugio político, o no.

"La petición de la familia del asesino fue rechazada, pero otro tribunal francés que rige también sobre asuntos de asilo, le concedió la estancia. Es decir, es uno de los fallos en este sistema de asilo francés que pone de relieve que, mientras los especialistas que consideran que la familia del asesino no tenía derecho al asilo político, hay otro tipo de jueces que consideran que 'por qué no', y se dejan convencer", observa Rivas.

Pero la familia del yihaidista tenía antecedentes en esto de solicitar asilo. "Hay que tener en cuenta que la familia de Abdullah Anzorov también sufrió un rechazo de asilo político en Polonia antes de llegar a Francia. Ellos aparentaban ser perseguidos por el Gobierno ruso y el Gobierno checheno porque decían que habían ayudado, según sus palabras, a los combatientes chechenos contra el Gobierno ruso", apunta Rivas.

Un extremo que no se lo creía ni siquiera la oficina que estudia el asilo político en Francia, según el periodista. "Pero como suele pasar en otras ocasiones en Francia, hay otro tipo de jueces que por creerse más progresistas, consideran que tenía derecho. Este es uno de los primeros fallos de este sistema y que explica cómo este joven y su familia llegaron a Francia y se instalan en la ciudad de Evreux [a unos 100 kilómetros de París] donde ya viven más de 60 familias de chechenos que han conseguido refugio en Francia y que son vigilados por los servicios de inteligencia francés".

¿Los terroristas chechenos, según Francia?

Rivas afirma que un gran problema que podría estar dándole alas a los yihadistas y sus ataques en Francia es la ideología de ciertos jueces y partidos políticos franceses, y de ciertas partes del poder en ese país, que antes de considerar, como lo hace una oficina que estudia el caso que lo rechazó, hace consideraciones políticas.

El analista sostiene que en Francia la consideración política es que un checheno es una víctima perseguida por Rusia, donde siempre se recuerda al Gobierno ruso y las palabras de su presidente, Vladímir Putin, de perseguir a los terroristas chechenos. A tal punto, que políticamente en Francia siempre se ponen en el lugar de los terroristas.

"Y cuando sufren ellos al terrorista en sus propias carnes, no se dan cuenta de lo que ellos han favorecido esa situación. En Francia se favorece ese tipo de ideología y ahora se tienen que comer sus propias palabras. Porque yo recuerdo como periodista también, que las primeras decapitaciones y las primeras imágenes de decapitación que he visto fueron obra de terroristas chechenos. Pero esto se olvida con una capa de política ideológica que se intenta olvidar acusando a otros factores", afirma.

Rivas indica que hay otra cuestión también que es bastante negativa al respecto y tiene que ver con los medios galos. "La prensa francesa en un primer momento subraya que es un ruso que nació en Moscú, y todavía algunos no comprenden que cuando dicen 'de origen checheno', el hecho de haber nacido en Moscú es algo completamente accidental".

"Es la misma reacción de un cierto tipo de prensa y de un cierto tipo de políticos en Francia, que por ejemplo cuando un francés musulmán de origen magrebí comete un atentado y un asesinato dicen 'él es francés', sin tener en cuenta que lo importante en estos casos de terrorismo islamista no es la nacionalidad, donde nace una persona. [En este caso] no es Moscú el problema, es una cuestión de cultura y de religión. Y este señor tenía religión y cultura musulmana porque su familia era chechena. Esto es muy difícil de explicar para la prensa francesa, primero porque a algunos no les interesa, y otros ni siquiera lo entienden", remacha Luis Rivas.