Medios alternativos: ¿'destronan' a la prensa dominante?

Lo dijo a Radio Sputnik en ocasión del lanzamiento del sitio web de CONAICOP, un nuevo hito en el desarrollo de ese medio de comunicación que nació hace diez años en Latinoamérica y que hoy está presente "en cinco continentes", usando todas las herramientas que brinda Internet —desde servicios de mensajería, hasta transmisiones radiales y de televisión— para contrarrestar "la gran desinformación que hacen las grandes cadenas internacionales de descomunicación".

Enfatizó que, a diferencia de "las grandes cadenas informativas", los medios alternativos "no tergiversan, no manipulan, no maquillan", sino que presentan los hechos reales, algo que en el caso de CONAICOP se hace de la mano de comunicadores populares de decenas países alrededor del planeta, quienes hacen su labor de forma gratuita por convicción personal.

"Hay personas de todas partes del mundo que se dedican a desenredar toda esta gama de falsas noticias que existen a nivel mundial. Lo hacemos por militancia comunicacional, en compromiso con la humanidad", apuntó Rubén Suárez, al citar entre otras 'fake news' de cadenas como CNN o BBC, la supuesta ausencia de libertad de prensa en Venezuela.

Al mismo tiempo, los mismos medios que no dejan de atacar a países como Cuba o Nicaragua "no dicen nada" sobre las violaciones que están siendo cometidas en Bolivia, Ecuador o Chile.

Algo que sí está "sacando a la luz permanentemente" CONAICOP, afirmó Rubén Suárez, al reiterar que "el papel principal que tienen los medios alternativos es desenmascarar las mentiras mediáticas que hacen las grandes empresas descomunicacionales".