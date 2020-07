Cachetazo de los verdes a Macron

Injerencia del coronavirus

Fracaso es la palabra que define a Macron. Los ecologistas reventaron todos sus diques de contención y la ola le pasó por encima.

Esta segunda vuelta de las municipales debió realizarse el pasado mes de marzo, pero el coronavirus modificó el calendario, y puede que también el resultado, al registrarse una abstención histórica del 60% de los habilitados para votar.

"Los principales ganadores han sido el partido Los Verdes como tal, pero también las coaliciones en las que han participado ecologistas y parte de la izquierda", apunta al respecto el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas.

Incide en que este resultado se explica en parte en la alta abstención. "La razón es conocida claramente: el miedo al contagio por el COVID-19 sigue presente en Francia, sobre todo en las personas mayores que no han acudido a las urnas por este temor, y son las que participan en las elecciones municipales especialmente votando a formaciones más de centro y derecha", explica.

Rivas matiza que "esta baja participación no puede ocultar […] el fracaso de la formación del presidente Emmanuel Macron, ya que ninguno de sus candidatos ha conseguido grandes ciudades, incluso en algunos casos como en la capital, París, ha recibido una humillante derrota".

Campo vs ciudad

Los que han acudido a las urnas son más bien esos sectores urbanos de las clases medias superiores, quienes lo han hecho con menos miedo y que son más favorables a las tesis ecologistas, subraya Rivas.

No obstante, para el periodista pese a que "los ecologistas se han presentado a estas elecciones en coalición con algunos partidos de izquierda, no representan al voto de izquierda tradicional, puesto que ese voto urbano ecologista no tiene mucho que ver con las reivindicaciones sociales de los chalecos amarillos de la Francia periférica y rural que no ha acudido a las urnas".

En este sentido, el periodista advierte que para los campesinos no es lo mismo defender, por ejemplo, el uso de la bicicleta, cuando tienen que desplazarse 100 kilómetros al día para acudir a sus trabajos. "No es lo mismo pasearse por las grandes ciudades en patinete, como puede hacer el que trabaja a 200 metros de su hogar. Estos ecologistas no representan a la Francia periférica y rural, menos favorecidas económica y socialmente".

Reacciones

Rivas señala que la primera reacción de Macron fue culpar a la abstención, "pero lo va a tener muy duro a partir de ahora porque tiene dos años hasta las presidenciales en los que va a tener que recomponer un poco su política".

El analista recuerda que Macron llegó en 2017 diciendo que rompía el esquema izquierda y derecha, que iba a reunirlos. Añade que estos comicios son un toque de atención en toda regla para el mandatario por la estrategia de los ecologistas de unirse a parte de la izquierda, ya que "podrían presentar un candidato que hiciera frente tanto a Macron, como a Marine Le Pen " en las próximas presidenciales.

"Esto va a provocar, según los primeros análisis, que Macron ya no podrá pescar en el caladero de la izquierda y deberá centrarse mucho más en el centro y en la derecha, y eso va a ser difícil, porque los dos años que quedan son con problemas sociales y económicos importantes por la pandemia. Además, ha acumulado problemas de todo tipo, y hacer una política de más hacia la derecha va a crear unas dificultades que quizá provoque el surgimiento de una alternativa de izquierda que le haga frente en las presidenciales", concluye Luis Rivas.