"Rusia está ganando la carrera tecnológica a EEUU"

Trump horroriza a su país

EEUU juega a la desesperada porque ya no sabe qué hacer. No tiene plan B. Aquel país estratega en todos los ámbitos, dueño de las mayores libertades y exportador de democracias, y que una vez se erigió en sheriff del mundo, ya no existe, y ahora ve con sus ojos bien abiertos cómo su castillo de naipes se desmorona en su propia cara sin que pueda hacer nada al respecto. Sólo mirar, y ser testigo de su propia caída.

Cómo será la cosa, que hasta saltó el general Michael Hayden. "Esto es una locura", mandó en su cuenta de Twitter al enterarse del abandono del Tratado de Cielos Abiertos por parte de Trump . Lo que no debe ser una locura es su expresión, viniendo de quien viene: general retirado de cuatro estrellas, exdirector de la NSA, exdirector de la CIA, y ex subdirector principal de Inteligencia Nacional. Galones le sobran para semejante interjección.

Y como nada es suficiente para la Administración Trump, días atrás el Enviado Especial para el Control de Armas de EEUU, Marshall Billingslea, instó a Rusia a destruir todas sus ojivas nucleares para sistemas terrestres con un alcance de menos de 3.500 km, sin distinguir entre armamento táctico y estratégico no convencional.

Los alumnos hacen los deberes

Hace semejante pedido al mismo tiempo en que Trump y muchos funcionarios de su administración —tal vez incluido el propio Billingslea—, presionan para que su país desarrolle nuevas armas nucleares . Y para llevar aún más la situación al nivel de comedia del absurdo, insisten en que no están comenzando una nueva carrera armamentista con Rusia y critican la idea de que EEUU debería estar obligado por los acuerdos internacionales. ¿En serio? Sí.

No obstante hay gente con sensatez en el país norteamericano, donde varios exfuncionarios y analistas claman que romper tratados como éste podría profundizar la inestabilidad global. Pero la insensatez no es patrimonio exclusivo de Trump. Por un lado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltemberg, toma como propio el discurso de Trump y arremete contra Rusia diciendo que "Los aliados de la OTAN y naciones asociadas han mantenido contactos con Rusia, tanto desde capitales como en la OSCE en Viena", para hacer que Moscú "vuelva al cumplimiento lo antes posible".

Justamente la OTAN que rompió todos los acuerdos sobre su expansión hacia el Este tras la caída de la Unión Soviética, pide a Rusia que cumpla con lo que ya está cumpliendo. Como dice la frase, 'el chiste se cuenta solo'. Y luego está el español Josep Borell, alto representante para la Política Exterior de la UE, quien ya ha sabido tener declaraciones polémicas en contra de Rusia . "Mientras sigo urgiendo a Rusia a volver inmediatamente a la plena implementación del tratado, llamo a Estados Unidos a reconsiderar su decisión", dijo.

Pero la Cancillería de Rusia contestó a todo aquel que quisiera escuchar. "No hay violaciones por parte de Rusia. Todos estos temas que plantea EEUU son objeto de debates dentro de la Comisión Consultiva de Cielos Abiertos. Por cierto, no tenemos reclamos menos serios sobre la implementación de las disposiciones del Tratado por parte de los EEUU", respondió el viceministro de Exteriores Alexander Grushkó en la cuenta de Facebook oficial de la cartera.

Para el analista internacional Eduardo Luque, todo esto evidencia lo que todo el mundo sabe, "que EEUU pretende tener la superioridad militar con una capacidad de destrucción del adversario, sin que éste a su vez pueda responder de forma efectiva". Añade que éste es el sueño norteamericano desde la Segunda Guerra Mundial.

"De alguna forma siempre EEUU ha querido tener la supremacía militar para imponer la supremacía económica y política", apunta el experto. Incide en que para lograr la supremacía económica, EEUU ha tenido como base un Ejército. "El Ejército norteamericano, más que ocupado territorios, ha defendido siempre la moneda, porque el dólar era el elemento por el cual se permitía el dominio a nivel internacional, y el Ejército de EEUU ha defendido siempre este tipo de hegemonía".

Al indicar que con sus maniobras políticas EEUU ya no obtendrá resultados, Luque sentencia que "el único resultado que va a obtener es que todos los países se van a dotar de armas mejoradas. En este sentido, Rusia está ganando también la carrera tecnológica a EEUU", advierte.