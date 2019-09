Asamblea General de la ONU: "Se acentúa la gran división entre el globalismo y el nacionalismo"

El discurso ofrecido por Donald Trump es ejemplar en ese sentido.

"En todo este gran y magnífico planeta, la verdad es evidente: si quieres libertad, enorgullécete de tu país. Si quieres democracia, aférrate a tu soberanía. Y si quieres paz, ama a tu país. Los líderes sabios siempre ponen primero el bienestar de su propio pueblo y su país. El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen que cada país sea especial y único", manifestó el mandatario.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, también abogó en su intervención por el nacionalismo y el patriotismo . Además, igual que el mandatario norteamericano, hizo referencias a Dios y hasta citó el Nuevo Testamento para respaldar sus palabras.

De acuerdo a Paco Segarra, director de la consultora Instituto de Estrategia, la presente Asamblea General de la ONU volvió a poner de relieve "la gran división geopolítica o geopolítico-económica que hay en el mundo actual entre el globalismo y el nacionalismo, es decir, entre la gente que no quiere fronteras, no quiere Estados nacionales, no quiere patriotas —como decía el presidente Trump—, y la gente que sí quiere naciones fuertes, Estados fuertes, la tradición, y que defiende eso".

Según el también publicista y escritor, todo apunta que el antiglobalismo está obteniendo "una victoria" en estos momentos.

"La gente está viendo, los Estados incluso están viendo que el globalismo lo que trae primero es una excesiva dependencia o una traslación del poder a compañías multinacionales donde influyen más ellas que el propio Estado", subrayó Paco Segarra.