EEUU va a "morir matando"

Washington está perdiendo su hegemonía, asumiendo el protagonismo internacional una Eurasia que está siendo reconfigurada por Rusia, China y la India, en lo cual la UE brilla por su "insignificancia". Pero EEUU no va a resignarse fácilmente, sino que va a "morir matando".

Este diagnóstico "nada agradable" lo da en su nuevo libro "Réquiem polifónico por Occidente" Augusto Zamora, profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid.

En declaraciones a Radio Sputnik, el también profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, además de profesor invitado en distintas universidades de Europa y América Latina, llamó a no engañarse por, argumentado que la misma se encuentra en un callejón sin salida.

Indicó que EEUU "representaba prácticamente el 50% del PIB mundial" en las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial". "Fue el único país que no quedó afectado por esa guerra y que, además, hizo negocios millonarios gracias a ella", agregó.

"En el presente, EEUU representa apenas el 18%. China ya es la primera potencia comercial del mundo. Rusia ha desbancado a EEUU como el primer exportador de trigo y pronto lo desplazaría como el gran exportador de granos", manifestó Augusto Zamora, al mencionar entre otros indicios del "declive" del Estado norteamericano su enorme deuda pública "del 104% del PIB".

© Sputnik / Mikhail Klimentyev Rusia pretende garantizar el proyecto comercial más grande del siglo XXI

Al mismo tiempo, Moscú, Pekín y Nueva Delhi "están rediseñando todo el mapa económico, comercial y geoestratégico de Eurasia", fundamentalmente, a través del desarrollo de "corredores comerciales" como "la nueva Ruta de la Seda de China", la "ruta marítima ártica de Rusia" o la que está diseñando el país más grande del mundo conjuntamente con la India e Irán.

De acuerdo a nuestro interlocutor, "esta reconfiguración deja fuera completamente" a EEUU, país que no va a abandonar "sus posiciones de manera pacífica".

"EEUU no está pensando en ningún tipo de arreglo, en ningún tipo de negociación. De hecho, sus declaraciones solo describen los escenarios de guerra. Todo su programa militar está dirigido a construir una maquinaria militar que le permita derrotar a China y a Rusia conjuntamente", aseveró Augusto Zamora.

Señaló que la orden que dio Donald Trump para incrementar a 350 el número de buques de la Marina estadounidense, así como los pasos que se dan para "aumentar casi en un tercio el potencial aéreo de EEUU", van en esa línea.

"EEUU ha diseñado dos escenarios de guerra para atacar al mismo tiempo a Rusia y a China. Uno sería Europa y correría a cargo de la OTAN para enfrentar a Rusia. Otro escenario es el Pacífico en el que EEUU se enfrentaría a China", apuntó.

En este contexto, expresó su profunda decepción por la actuación de una UE "devorada" por EEUU "en términos militares" y "geoestratégicos", entre otros.

"Yo lo que planteo es que si el bloque comunitario no se libera del yugo de EEUU, no se constituye en una entidad independiente y no reorganiza sus relaciones con Rusia y con Eurasia, en el caso de que, muy posiblemente, estalle un conflicto, la UE, y, por ende, Occidente, se quebrantarán y van a desaparecer prácticamente de la escena internacional", concluyó Augusto Zamora.