Derechos Humanos: ¿bastardeados y a la carta?

Para Rusia es inquietante el manejo que se está haciendo sobre los derechos fundamentales de las personas. "A pesar de los ciertos éxitos logrados, no cesan los intentos de amoldar los derechos humanos a los propios intereses coyunturales, se conservan las tendencias peligrosas de utilizar el tema de los derechos del hombre como pretexto para presionar a los países indeseados e incómodos", textuales palabras del jefe de la diplomacia rusa.

El analista militar Gustavo Morales Delgado echa mano a la historia, al explicar que "en cuatro ocasiones se han emitido listas de Derechos Humanos. La primera vez se hizo como resultado de la Revolución de EEUU; la segunda como resultado de la Revolución Francesa; la tercera por la creación de las Naciones Unidas; y la cuarta como resultado del Movimiento de los No Alineados".

El experto incide en que "en cada una de estas ocasiones los Derechos Humanos no han ido cambiando, sino que han ido creciendo y mejorando".

Morales Delgado hace un análisis crítico sobre estos derechos fundamentales.

"Si mantenemos por ejemplo, el derecho a la libertad de pensamiento, pero no mantenemos al acceso a la prensa, esa libertad de prensa será casi un asunto privado; si mantenemos el derecho al acceso a la vida, pero no mantenemos el derecho al acceso a la sanidad, ese derecho tampoco tiene mucho contenido".

© AFP 2018/ Frederick Florin Rusia condiciona permanencia en la Convención Europea de DDHH

Lavrov instó a dejar de politizar el tema de los derechos humanos y a recordar que hace un cuarto de siglo en la Conferencia de Viena sobre los derechos humanos se estableció que todos los derechos, incluido el derecho al desarrollo "eran universales, inseparables, estaban relacionados mutuamente y dependían unos de otros".

El alto funcionario ruso denunció que hay un grupo de países que sigue insistiendo en la prioridad exclusiva de los derechos políticos y civiles, ignorando su componente económico, social y cultural, una tendencia que a su entender representa uno de los problemas fundamentales en la esfera de los derechos humanos, que "conduce a serios errores en la elección de mecanismos de su apoyo y defensa". No obstante, incidió en que la discusión actual podría salvar esos fallos en la actividad del Consejo de la ONU.

Lea más: "Los enfoques politizados dificultan la labor del Consejo de Derechos Humanos"

En este sentido, Morales Delgado muestra su indignación respecto a ese tipo de países a los que aludió Lavrov.

"Basta ya de invocar una serie de derechos que no pueden cumplirse en casa de los menesterosos si no se atan otros. Los Derechos Humanos políticos no son absolutamente nada, más que palabras vacías de los liberales si no hay una serie de derechos económicos y sociales que los respalde", concluye Gustavo Morales Delgado.