Donald Trump tropieza con Corea del Norte

El presidente norteamericano, quien acaba de disparar misiles contra Siria y atacó a Afganistán con la llamada "madre de todas las bombas", tuvo que reconocer su incapacidad para arreglar por su cuenta la cuestión de Corea del Norte, país al que quiere castigar por sus pruebas balísticas.

Pyongyang logró enfriar los ánimos belicistas de Donald Trump, constató en entrevista con Radio Sputnik el secretario general del Centro Español de Investigaciones Coreanas de la Universidad Complutense de Madrid, Xavier Boltaina, quien indicó que Corea del Norte "está jugando muy bien".

"No tienen todo lo que dicen que tienen, esta es una estrategia política", dijo nuestro interlocutor, al expresar sus dudas sobre el potencial nuclear norcoreano, aunque no descartó que ese país asiático haya hecho "progresos" que "podrían poner en grave aprieto" en particular a Corea del Sur.

De acuerdo al experto, se volvió a demostrar que "la prensa occidental" se equivoca al calificar a las autoridades norcoreanas como "idiotas" o "fantasmagóricas".

"Donald Trump ha aprendido en el último mes un curso acelerado de la política norcoreana", sostuvo el especialista.

En tanto, fuentes oficiales norteamericanas afirmaron que el mandatario de EEUU logró convencer a su colega chino, Xi Jinping, para que Pekín cese su apoyo a Pyongyang.

Al respecto, Xavier Boltaina se mostró convencido de que se trata de "una nueva fantasmada de Donald Trump".

"Creo personalmente que China nunca va a dejar caer a Corea del Norte, entre otras cosas, porque es un eslabón importante entre Corea del Sur, Japón y EEUU", subrayó el experto.

Asimismo, nuestro interlocutor aseveró que China "no hace nada sin tener muy en cuenta para qué lo va a hacer" y, en este contexto, calificó como "muy solvente" al presidente chino, así como a la "cúpula" del gigante asiático.