Trump vs CNN: ¿quién ganará?

vs

© REUTERS/ Mark Kauzlarich Boicot a la prensa: la guerra de Trump contra CNN

De acuerdo a un reportero de la CNN, la medida busca derrumbar la popularidad de la cadena que no deja de atacar al mandatario estadounidense, a quien incluso intentó enterrarlo antes de que asumiera la presidencia. Realizó un reportaje que analizaba qué pasaría si asesinaran a Trump durante la ceremonia de asunción.

En tanto, muchos analistas coinciden en que el boicot de la Casa Blanca a la CNN no afectaría mucho su rating, ni la calidad de sus informaciones, pues nunca ha sido riguroso en sus fuentes, y muy a menudo hace afirmaciones sin sustento alguno.

Un ejemplo es que a la cadena no le costó nada asegurar que el Kremlin dispone de videos que tienen registrado a Trump con prostitutas durante su visita a Moscú en 2013. Estas informaciones, que no tienen prueba alguna, fueron desmentidas incluso por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien manifestó que los autores de este tipo de mentiras son "peores que prostitutas y no tienen barreras morales".

© Sputnik/ Los pecadores de la Casa Blanca

Por lo tanto, no hay duda alguna de que la CNN seguirá machacando a Donald Trump, quien tiene muy claro quiénes están detrás de estos ataques. No es casual que hace poco bautizara a ese medio de prensa como "canal de noticias Clinton".