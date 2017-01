Donald Trump: ¡Fuego!

© AP Photo/ Jae C. Hong Primer discurso de Donald Trump tras ser elegido presidente de EEUU

"Sobre los ataques, creo que fue Rusia, pero creo que también fuimos hackeados por otros países", dijo Trump, cuando con anterioridad había manifestado que acusar a Rusia de estar detrás del hackeo eran sólo excusas de Hillary Clinton y del Partido Demócrata por haber perdido las elecciones.

El periodista y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal sostiene que estas declaraciones por parte de Trump eran esperadas.

"Si se analiza críticamente lo que fue su campaña y sus promesas efectuadas, finalmente lo que va a tener que hacer, es muy distinto. Una cosa es sostener abiertamente que va a ser amigo de Rusia, que no cree que haya estado detrás de esos ataques, algo que decía en la campaña y tras ser elegido como presidente, pero otra es cuando se enfrenta al establishment. Allí empieza a recular en las declaraciones que hace", observa el periodista.

Sobre el presidente de Rusia, Trump dijo "no sé si me voy a llevar bien con Vladímir Putin, espero que sí, pero muchas chances de que no". Pero por otro lado señaló: "tenemos una relación horrible con Rusia. Si le agrado a Putin, eso es una ventaja y no una carga. Ellos nos ayudarán a combatir al Estado Islámico".

Jofre Leal indica que Vladímir Putin jamás ha tenido palabras de mala relación con ninguno de los presidentes norteamericanos. Sin embargo, el analista matiza que "la política práctica, real y cotidiana demuestra que EEUU está presionando y cercando a Rusia, lo está forzando a determinadas formas de conducirse interiormente para defenderse de esta agresión".

El republicano insistió en que su política de inmigración pasa por construir un muro en la frontera con México y que hará que ese país "reembolse" el costo, y para lograr lo cual "hay varias maneras", según sus palabras. Unas palabras a las que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto salió al cruce, al insistir en que su país no va a pagar por dicho muro. "En ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país, ni de nuestra dignidad como mexicanos", dijo el mandatario mexicano.

Pablo Jofre Leal resalta "en primer lugar, la indignidad de Peña Nieto al haber invitado a México a Trump cuando era candidato para que le dijera a los mexicanos en su cara qué es lo que pretendía hacer. Esto demuestra el carácter político de Peña Nieto quien es capaz de invitar a una persona que te ofende, te humilla y que quiere segregarte".

En segundo lugar, señala Jofre Leal, "Donald Trump es efectivamente una persona ignorante de la política exterior, que suele mirar sólo las necesidades de su país, que no entiende que las relaciones internacionales tienen que ver con establecer cooperación, desarrollo, solidaridad, en ceder también en ciertos aspectos". Lo que hace Donald Trump es "dar cuenta de los sectores más intransigentes, radicales, xenófobos y racistas", concluye el analista.