Manu Pineda: "A los españoles nos dejan ser el camarero de Europa"

Los países del sur de Europa fueron condenados por los del norte del bloque comunitario a 'vivir del sol', de las cafeterías, de los hoteles y a tener cada vez menos industrias. Así lo afirma el candidato por Unidas Podemos al Parlamento Europeo Manu Pineda, al indicar que los países del sur no están de acuerdo con ese reparto de la actividad.

Este modelo económico digitado desde los despachos de la Unión Europea está empobreciendo a países como España, Portugal, Italia o Grecia, según Pineda, quien señala que en muchos casos los trabajadores de España cobran menos que en el año 2008, momento en que estalló la crisis.

"Ahora mismo tener un puesto de trabajo en los países del sur de Europa no te garantiza poder vivir de forma digna. No te garantiza poder encender la calefacción en invierno cuando tienes frío, porque tienes que elegir entre encender la calefacción o poder comer, y normalmente terminas optando por comer y por no poner la calefacción y que tus hijos pasen frío", señala el político.

Pineda explica que hace unos años en Europa utilizaban el término PIGS, al que califica como "tremendamente insultante" para referirse a los países del sur. El acrónimo aludía así a Portugal, Italia, Grecia y España [Spain]. "No sé qué visión tendrán de nosotros por ahí. Me imagino que piensan que somos una gente que estamos todo el día en la playa durmiendo la siesta, y nada que ver con la realidad".

En este sentido, Pineda defiende que está estadísticamente comprobado que los pueblos de los países del sur "trabajamos más horas que los alemanes. Otra cosa son los índices de productividad. Porque es que entre los alemanes y los países del centro de Europa tienen todo el sistema productivo europeo. Es que a nosotros, lo que nos han dejado es ser el camarero de Europa", se indigna.

"Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de planteamiento que quiere dividir Europa entre un centro fuerte industrial y rico y una periferia cada vez más empobrecida y que al final estamos compitiendo a ver quién trabaja más barato y más horas", señala.

Por otra parte, al referirse a la expansión de la extrema derecha en el continente, Pineda expresa que la forma de enfrentarla es a través de la voluntad política y endilga al neoliberalismo la responsabilidad de que se haya llegado a esta situación.

"La destrucción del precario estado de bienestar que teníamos antes hace que la gente pase necesidades, y cuando la gente está desesperada busca soluciones fáciles a problemas complejos. Nosotros somos partidarios de trabajar en la justicia social, garantizar que las familias vivan de un modo digno, que tengan garantizadas sus necesidades básicas, que un niño pueda ir al colegio desde los cero-tres años, hasta la universidad. […] Que la educación no sea exclusiva para los hijos de las oligarquías. Que haya un sistema de salud pública y de calidad, que tengamos cubierta la vivienda, que tengamos unos puestos de trabajo que nos permitan vivir de forma digna. Si se cubre este tipo de necesidades, […] yo creo que esa será una buena vacuna contra los fascismos", observa.

Pero el mensaje de Pineda también discurre por los temas geopolíticos que más afligen a los europeos.

"Nosotros no podemos apostar por una UE militarista, llena de bases [militares] de EEUU y que esté metida en todas las guerras. El tema de Ucrania lo impulsó desde la desintegración de Yugoslavia".

© AP Photo / Hasan Jamali Periodistas denuncian que Arabia Saudí utiliza en Yemen armas de fabricación belga

El candidato al Europarlamento también refiere a los conflictos en los que está involucrada la UE fuera del continente. "Está metida en la guerra de Irak que dura ya 15 años, en la de Libia –vemos cómo hemos 'democratizado' a Libia donde ahora mismo existen mercados de esclavos–, en Siria, donde van ya ocho años de guerra, once millones de desplazados y cientos de miles de muertos. Una Europa que le va vendiendo armas a Arabia Saudí para que destruya a Yemen, y está matando a centenares de miles de personas allí. Entonces nosotros apostamos por una Europa de paz, de fraternidad entre los pueblos, una Europa libre de OTAN y de bases norteamericanas", concluye Manu Pineda.