Honduras: el COVID-19 intensifica la vulnerabilidad de las comunidades indígenas

"Desde el Gobierno sólo vemos improvisación"

"Nosotros estamos teniendo una crisis ya prolongada del sistema de salud, ya que desde hace 10 años estamos sufriendo un proceso de privatización que lo ha empobrecido y precarizado", lamentó Ramos. Por su parte, "el Gobierno ha autorizado muchos fondos para combatir el COVID-19, pero desgraciadamente no se han proporcionado los insumos de bioseguridad básicos para el personal", advirtió.

En consecuencia, "en la costa norte muchos colegas han sido contagiados y uno ya falleció", aseveró.

"No sabemos por qué los fondos no llegan a los médicos", cuestionó. Hay kits de seguridad que se ha compartido a militares, pero nosotros no contamos con las mascarillas. Hoy estamos en la fase 4 de la pandemia en el que el COVID-19 ya está en la comunidad, por lo que todos los médicos deben contar, por lo menos, con protección ocular y mascarillas, advirtió.

"Se está viendo convulsión social y la gente está pasando hambre"

"Tenemos problemas dentro de las comunidades indígenas, ya que es la población más relegadas", advirtió. "El 64 por ciento está en la pobreza y ha sido muy difícil poder entregar los insumos alimentarios, ya que hay reportes de que se está politizando y que se entrega de forma sectaria", sostuvo. "Las mismas comunidades se están organizando y autoregulando, ya que generan sus propias reglas sobre quién entra y quién sale para evitar el contagio", concluyó.

En Sputnik y radio M24 también recibimos al expresidente de Ecuador, el economista Rafael Correa, con quien dialogamos sobre el impacto económico y social del COVID-19 así como de la sentencia que lo inhabilita a la práctica política en su país.

Diálogos Geopolíticos: la Alianza del Pacífico en el entorno regional latinoamericano

Nuestro analista en política internacional y especialista en estudios internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre las características de la Alianza del Pacífico como bloque regional y las perspectivas de convergencia con el Mercosur, a los efectos de una posición más competitiva de la región en los procesos de la economía mundial.

Comicbacterias

En el cierre cultural, estuvimos en contacto con Daniela Redondo, investigadora del Insituto de Investigaciones Biológicas del Instituto Clemente Estable e integrante del equipo de Comicbacterias, quien nos explicó sobre esta iniciativa apoyada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación para la creación y divulgación de contenido de entretenimiento y educativo para niños, que tiene como telón de fondo las implicancias del coronavirus.

Y como en cada programa, el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.