Opinión: "La prensa española utiliza el asunto venezolano como ariete para combatir a la izquierda"

"Se ha acusado por parte de Venezuela a la prensa española de ser partícipe de la presión que sufre el país. Incluso Maduro lo ha llegado a verbalizar y ha acusado de apoyar el golpe a algunos medios españoles", indicó Berlín. "Lo que sí es cierto es que se ha convertido en un epicentro informativo y aquí tiene muchísima proyección. Todos los días hay noticias sobre Venezuela en la portada de los periódicos de España", añadió.

"En España gobierna el Partido Socialista y el anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, formaba parte de un grupo de mediación que intentaba poner de acuerdo a la oposición y al gobierno venezolano. De manera que el PSOE ha sido cauto en las primeras horas, porque tiene información muy directa de todos esos procesos, pero la presión es muy difícil en la prensa, de Europa y también de EEUU", destacó el periodista.

"La prensa inmediatamente utiliza el asunto venezolano como ariete para combatir a la izquierda aquí en España, porque ha tenido esos vínculos en el pasado. No sé cuánto consigue penetrar en la opinión pública porque es verdad que aquí las cosas están muy escoradas y el epicentro está más situado en Cataluña que en Venezuela", sostuvo Berlín. "Hemos visto como Vox ha sido aplaudido por el partido de Marine Le Pen y por Bolsonaro, con algunos gestos que nos harían pensar que son partidos parecidos. Pero en realidad este partido Vox que irrumpe en España se declara liberal y no nacional en lo económico, es europeísta y no antieuropeo como otros movimientos", consideró. El periodista también hizo referencia a la situación en Cataluña.

"La presión es verdad que ha bajado un poco y la ciudadanía catalana está aparentemente más cansada. Se nota una cierta división entre los independentistas. Lo que sí es cierto es que es muy icónico tener a algunos políticos en la cárcel, políticos muy conocidos de la vida pública y verles tantos meses en la cárcel es un elemento movilizador", dijo Berlín en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la previa de las elecciones presidenciales del próximo domingo en El Salvador junto al periodista Andree Cardona. "La gente está muy a la expectativa de lo que pueda suceder. Hay mucho ánimo, muchísima gente está consultando sus centros de votación, hay una observación electoral internacional muy importante por parte de la OEA y de la Unión Europea que hacen más creíble a estas elecciones, sumados a organismos nacionales", señaló Cardona. "Se hizo un debate al que se invitó a los cuatro candidatos. No asistió el candidato Bukele que fue el único ausente. Se dio a conocer a la población las propuestas, quedaron muchas dudas entre la gente por ejemplo sobre cómo se va a resolver el problema de la seguridad que es lo que más aqueja a los salvadoreños hoy por hoy", añadió.

"En las redes sociales se pudo observar una campaña de ataque entre los candidatos y eso hizo verlos muy mal frente a la población, que quería una campaña más de propuestas y de soluciones", sostuvo el periodista.

"Estamos frente a un escenario inédito. Desde la firma de los acuerdos de paz de 1992 no ha sucedido que una tercera fuerza sea una opción fuerte entre la gente", subrayó Cardona.

En el cierre cultural, conocemos más sobre Mundo Villa, el proyecto que nació hace más de diez años en los barrios y villas de Argentina y se autodefine como un medio de comunicación social que educa, informa y transforma a través del trabajo con los sectores más vulnerables de la sociedad. Dialogamos con la periodista de Mundo Villa, Emilia Rojas.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.