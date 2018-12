¿Sale Europa, entra Eurasia?: el Mercosur redirige su mira comercial

"La Unión Económica Euroasiática (UEE) surgió como un proyecto inicialmente de Kazajistán y su presidente Nazarbáev hace ya bastantes años. Luego fue avanzando hasta que se convirtió en una unión aduanera. A partir de ahí en muy pocos años pasó a ser lo que ya conocemos como UEE en la cual están integradas Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia", señaló Moragón.

"Es posible, no lo descarto, que en un futuro termine entrando algún otro país de la ex Unión Soviética como Tayikistán e incluso a largo plazo podría ser que hasta Uzbekistán", añadió.

"La UEE es muy importante porque está abierta a la firma de acuerdos de libre comercio con cualquier país. El primero que firmaron y ya está operativo fue con Vietnam y eso se puede extender al Mercosur o cualquier país de Latinoamérica", subrayó el analista.

"La Unión Europea desgraciadamente no tiene una política exterior común y está experimentando un proceso de descomposición acelerado. Para tener una idea, tenemos el Brexit por un lado que está siendo un caos; luego en Francia al presidente Macron contra las cuerdas por las protestas de los; y encima Alemania con una canciller Merkel que ha dicho que no se presenta a la reelección y abandona al barco que se hunde", consideró Moragón. "Nosotros decimos que Rusia es Europa. La cultura rusa, Chejov, Dostoievski, Tolstoi, Prokofiev o Tchaikovsky, por ejemplo, no son la cultura china, sino que es cultura europea. Incluso conozco en Siberia mongoles rusos que, aunque tengan aspecto asiático, su mentalidad es europea", agregó.

"Asia es ya y va a ser en el futuro el continente del siglo XXI. El primer productor mundial de oro y de carbón es China, las mayores reservas de uranio en Kazajistán y los mayores vendedores de gas mundial que son Rusia, Irán, Qatar y Turkmenistán, es decir, son todos asiáticos. Y la Unión Económica Euroasiática es un buen principio porque somos muy complementarios con Europa", dijo Moragón en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', la investigadora argentina Mariana Vázquez, profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires y ex coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur, realizó un balance de la 53ª Cumbre del bloque de Montevideo. "La imagen que nos deja esta cumbre es que en el espacio geográfico y geopolítico del Mercosur en este momento y hace ya un par de años el proyecto de integración y la democracia misma parecerían haber quedado rehenes de las lógicas de libre comercio y del capital trasnacional", sostuvo Vázquez. "Hay un rostro que está ausente que es el del pueblo venezolano en la figura de su presidente electo por una suspensión que fue absolutamente ilegal, es decir, violatoria del derecho del Mercosur", añadió.

"Si la propuesta de estos presidentes es terminar con la unión aduanera, avanzar hacia un esquema asimilado al de la Alianza del Pacífico, ¿dónde está el fortalecimiento del Mercosur, si además lo que parecen consensuar los presidentes es que el Mercosur debe abandonar la obligación de negociar conjuntamente?", consideró la investigadora.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la Cinemateca uruguaya, un patrimonio cultural de la ciudad de Montevideo que recientemente inauguró nuevas salas en el edificio sede de la Corporación Andina de Fomento de la capital. Conversamos con María José Santacreu, coordinadora de Cinemateca uruguaya.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.