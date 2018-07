Los países del BRICS frente a la guerra comercial: ¿los une o los separa?

"Yo creo que lo más relevante de la cumbre está en el interés de estas naciones en la defensa del multilateralismo, en la búsqueda de respuestas multilaterales a los problemas que aquejan a la realidad, ya sean de orden político o económico", sostuvo Rodríguez Gelfenstein.

"Lo que vemos con este grupo, como se vio en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, es que no se habla de identidades ideológicas, pero los presidentes están tratando de buscar respuestas comunes a problemas comunes y que en general afectan a toda la humanidad. Es la búsqueda por la vía de la diplomacia, la negociación y el consenso", agregó.

© REUTERS / Mike Hutchings Líderes del grupo BRICS firman una declaración conjunta

"No veo al gobierno brasileño poniéndose al lado de China y entrando en contradicciones con EEUU. Es más factible que Brasil haga lo que hizo Europa, que es arrodillarse ante EEUU", consideró el analista. "EEUU ha hecho esfuerzos diplomáticos muy importantes para tratar de incorporar a India a un bloque de poder no solamente económico y político sino también militar contra China. Pero eso en el último tiempo ha estado chocando con la voluntad del gobierno indio que a pesar de los diferendos fronterizos que todavía tiene con China, ha incrementado el intercambio", añadió. "Creo que ni Rusia ni China aspiran a una solidaridad automática del resto de los miembros BRICS. Están tratando de construir un bloque de estas economías emergentes que agrupa al 40% de la población mundial, que ha saltado del 12 al 23% de la economía mundial. Entonces no van a poner en riesgo este mecanismo, que hasta ahora ha sido exitoso, a cambio de una solidaridad automática por las agresiones de EEUU", dijo Rodríguez Gelfenstein en entrevista con Sputnik y radio M24. También comentó su reciente viaje a China y el impacto del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda

Además en GPS Internacional, recibimos en estudios a Besna Yacovenco, una egresada uruguaya de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA) en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, para conocer más sobre su experiencia en este centro de estudios sui géneris y conversar sobre la realidad política y social en Brasil. "Fui la segunda generación de estudiantes. En 2011 llegué a la UNILA y me llamó la atención su propuesta diferente de proyecto político-pedagógico, que traía algo innovador que era pensar el conocimiento desde nuestros territorios", señaló Yacovenco, licenciada en Ciencia Política y Sociología.

"Una se convierte en un embajador no oficial del país cuando sale. Realmente fue un choque cultural gigante, empezando por los ritmos musicales, los alimentos, los dialectos, los idiomas o que las comunidades originarias no son "de museo" sino que están realmente vivas, latentes y reivindicando sus derechos", añadió.

"Como la UNILA es nueva, fue creada durante la presidencia de Lula, mantenida y reforzada por la presidente Dilma, en este momento en que las políticas neoliberales tienen una retomada en la región, la UNILA no queda afuera y sufre una serie de medidas. El año pasado tuvimos que ir al Congreso Nacional a evitar que hicieran una ley para cerrar la universidad", explicó Yacovenco.

En el cierre, abordamos lo que será el 7º Festival Internacional "La escena vocal" que tendrá lugar en Montevideo del 2 al 6 de agosto, que contará con la participación de cantantes clásicos y líricos de Argentina, Corea del Sur, EEUU, Francia y Uruguay. Dialogamos con María Julia Caamaño, curadora del evento.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.