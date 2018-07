Escándalo de la corrupción judicial en Perú: ¿será el periodismo el chivo expiatorio?

"La crisis se revela a partir de unos audios que surgen de una investigación por narcotráfico del Puerto del Callao. Una jueza autorizó a un fiscal a hacerle seguimiento a los sospechosos y al interceptar las comunicaciones telefónicas de estas personas se encuentran con que tienen vínculos con personajes del Poder Judicial", señaló Monge. "Al perseguir ese vínculo, extienden el mandato judicial a estas personas de la Corte Superior del Callao y resulta que éstos a su vez negocian favores e intercambios con altos funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Corte Superior del Perú", agregó.

"Cuando los que honestamente seguían adelante con la investigación se dan cuenta que ésta peligra porque desde los mandos superiores de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial comienzan a tratar de frenarla, ellos mismos al parecer la sacan a la opinión pública enviando anónimamente copias de los audios a los medios de comunicación", explicó el analista.

"Los dos partidos que están más involucrados en la corrupción del Estado y que han estado negociando y traficando favores con estos malos jueces son el fujimorismo de Keiko Fujimori y el partido aprista peruano de Alan García. Por eso no es coincidencia que la reacción fundamental de ambos partidos no fue investigar a los magistrados sino el origen de los audios y sancionar a los medios de comunicación que los han difundido", consideró Monge. "Lo novedoso es que de un lado ha habido una muy fuerte reacción de la opinión pública y los medios de comunicación exigiendo que no se castigue a los periodistas y el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha realizado un giro y ha afrontado abiertamente al Congreso", añadió.

"Hoy día aparece más bien un presidente envalentonado, que rompe con el fujimorismo y decide enfrentarlo con la amenaza de la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones. Me parece que aquí hay un cambio muy radical si es que se concreta y el presidente no da marcha atrás", dijo Monge en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', abordamos las manifestaciones en El Salvador contra la privatización del agua, que ha reunido a movimientos sociales y políticos. "Hay un déficit bastante grande en las zonas más populosas en el tema del suministro de agua, pero las grandes empresas y las familias más ricas tienen diariamente para regar sus jardines, para crear sus mercancías y lucrar con este vital líquido que es gratuito en el país", indicó Eduardo Santos, integrante de la secretaría nacional de la juventud del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). "Uno de los puntos de concentración de la movilización social fue la empresa Coca Cola en el municipio de Nejapa, que es de los que más concentra agua natural, con ríos y manantiales", agregó.

"La prohibición de la minería metálica fue un gran logro de las comunidades organizadas en los lugares donde se estaba dando esa explotación. Esta lucha fue para que no se de la explotación minera y la contaminación de los mantos acuíferos del país", consideró Santos.

En el cierre, repasamos la entrevista con la periodista Carolina Zabala, quien relató su experiencia junto a la misión de paz uruguaya de Naciones Unidas en el Congo y la creación de la ONG Rayos de Sol para la educación de los niños africanos.

