Congo: el desafío de escolarizar en medio de la guerra

"En el Congo hay más de cuarenta grupos armados que están en guerra. Hay muchos niños huérfanos, no hay escuela gratuita. Nosotros lo que queremos hacer puntualmente en la ciudad de Goma es escolarizar a los niños a través de padrinos", indicó Zabala, de la ONG Rayos de Sol.

"Hay muy poco acceso a la salud, no hay polio, no hay vacunas y no hay agua potable. Hay seis plantas potabilizadoras uruguayas a lo largo del terreno. Uruguay ya hace 18 años que está en el Congo", agregó.

"Goma está estabilizada porque está Naciones Unidas allí con mucha fuerza. A unos kilómetros está Virunga que es un parque nacional muy grande donde se esconden muchos grupos armados, no solo del Congo sino de Uganda y Ruanda también. Congo es uno de los países más ricos. Tiene coltán, cobalto, oro, petróleo y diamantes", explicó la periodista. "Lo más difícil es ver cómo hay enfrentamientos entre bandas con morteros, AK-47 y cómo ellos se manejan. En Butembo un grupo armado quería sacar a los 500 presos que había allí para sumarlos y Uruguay tuvo que ir y desalojarlos y todo quedó grabado porque llevan cámaras go-pro en los cascos", añadió.

"La gente sigue sin saber qué hacen los militares en el Congo, no se tiene idea de lo que pasa en África, están como olvidados. Estoy contenta del ejército que tenemos, yo no los conocía", dijo Zabala en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', conversamos con Héctor Hurtado, secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) de Panamá. "Desarrollamos una huelga de 27 días producto de la negativa de los empresarios de repartir efectivamente las riquezas que generamos los trabajadores. A nuestro juicio fue una huelga exitosa, que puso en la palestra púbica el tema de la distribución de la riqueza que es un tema que en nuestro país no se discute", señaló Hurtado. "En medio de la huelga denunciamos una campaña de odio, que todavía no ha cesado, en contra de los trabajadores que luchan por obtener salarios justos y dignos. Se ha pretendido decir que íbamos a quebrar el país, cuando la construcción se mantiene estable y es una industria que en los próximos cuatro años no tendrá problema", agregó.

"Durante la huelga recibimos la solidaridad de muchas organizaciones internacionales, de América Latina y el resto del mundo. La Internacional de la Construcción y la Madera estuvo presente con su secretario general. A nivel nacional con organizaciones populares como Frenadeso y Conusi", subrayó Hurtado.

También como cada mes recibimos la columna de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En esta oportunidad, el tema central fue el Fondo Global para el Medio Ambiente y la adaptación de la ganadería al cambio climático. Hablamos con el Oficial a cargo de la representación de FAO en Uruguay, el Ing. Vicente Plata.

