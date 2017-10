Sergio Maldonado: "no vemos un progreso en la búsqueda de Santiago"

"Es una persona de espíritu nómade. Después tiene intereses por diferentes causas. Ahí se fue a solidarizar con la comunidad mapuche pero podría haber estado en otro lado. Él iba a comedores, marchas contra la minería, o con los pescadores en Chile. Diferentes causas que lo motivaban por el contacto con la naturaleza y estar en contra del consumo. Eso es Santiago", sostuvo Sergio Maldonado.

"Estuvimos un montón de tiempo tirando abajo hipótesis falsas que decían que estaba en un lado u otro, hasta que se comprobó que realmente estaba en el lugar, que la gendarmería sí había entrado, y así un montón de cosas", indicó.

"Hay una cuestión de poder y ocultamiento por parte del gobierno. En un momento empezaron a decir que esto era político e hicieron una división de que los que estamos buscando a Santiago estamos en contra del gobierno pero la división la hicieron ellos mismos", señaló Maldonado. "La ONU hizo dos intentos de presentarse que es lo que habíamos pedido nosotros, y no los aceptaron", agregó.

"Hay un montón de irregularidades que no las dicen y no están bien. Cuando recusamos al juez Otranto fue que queríamos un juez imparcial, ya que a mí no me recibía como familiar y sí recibía a los abogados de Gendarmería, entonces era muy clara su posición", dijo Sergio Maldonado en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

Además en 'GPS Internacional', abordamos la crisis política en Ecuador a raíz de la detención del vicepresidente Jorge Glas y el cruce de declaraciones entre el actual presidente Lenín Moreno y el exmandatario Rafael Correa. "En lo jurídico habrá que dejar que el proceso continúe y establezca finalmente si el vicepresidente está o no comprometido con el caso Odebrecht que aquí ha sido un escándalo. En el plano político en la transición entre el gobierno de Correa y Moreno lo que se ha producido es un reacomodo o readecuación de las fuerzas sociales", consideró el historiador y analista político Juan Paz y Miño. "Las fuerzas que durante el gobierno de Correa estaban subordinadas al poder ciudadano han retomado presencia. Hoy esa correlación favorece a las élites empresariales, las derechas políticas, los partidos y las izquierdas tradicionales, que durante la década pasada se había logrado marginar en cuanto a la conducción específica y directa del poder", agregó. "El conflicto personal entre Rafael Correa y Lenín Moreno va más lejos porque ha repercutido sobre Alianza País, que se ha dividido. Ellos tratan de guardar las apariencias de unidad. Yo creo que más tarde o más temprano, eso se va a romper entre correístas y leninistas", sostuvo Paz y Miño.

"Más que un idealista, creía a pies juntillas en el ser humano, en los hombres y mujeres de carne y hueso. Era un incorregible utópico, pero su utopía era creer en el ser humano y eso es maravilloso porque es lo que niega el capitalismo donde el ser humano es un instrumento o medio, pero no un fin en sí mismo", añadió.

En el cierre, junto al periodista y analista Raúl Zibechi nos adentramos en profundidad en el legado del Che Guevara en el 50 aniversario de su muerte . "El Che en el terreno teórico combatía dos elementos: la burocracia y las categorías mercantiles. Me parece que esto es muy importante porque era un debate que había sido abandonado", señaló Zibechi.

