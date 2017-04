Ecuador: "Lenín Moreno tiene una oportunidad histórica"

© REUTERS/ Guillermo Granja Lenín Moreno asegura que su Gobierno refrescará relaciones internacionales de Ecuador

"El resultado finalmente fue a favor de la tendencia oficialista frente a una coalición de fuerzas de oposición que nunca terminaron de cohesionarse, que no aprendieron a convivir, a duras penas coexistieron", explicó Oswaldo Moreno. "Hay señales que yo creo debe realizar Lenín Moreno para dar el siguiente paso como en cualquier elección donde el resultado es por estrecho margen que es legitimarse en el ejercicio del gobierno. Una señal puede ser reciclar el eterno gabinete del presidente Rafael Correa para proyectar cambios", añadió el politólogo.

"Es muy importante que Moreno tienda puentes para reconciliar al empresariado ecuatoriano con el poder político. Hay una oportunidad histórica para que esto se pueda dar", sostuvo.

El director de la consultora CPI Latinoamérica analizó el contexto político y económico que se desarrolla en este país sudamericano. "En Ecuador no hay un sistema de partidos. Los partidos no están institucionalizados como en otros países de América Latina sino que son coyunturales. Creo que Guillermo Lasso no está capitalizando el resultado que tuvo al llegar a segunda vuelta y hacer una buena elección", advirtió Oswaldo Moreno. "El primer desafío es poder sostener la dolarización que no es un tema voluntario y Correa en diez años mal o bien la ha sostenido, a pesar de que es muy crítico de la dolarización. El segundo desafío es la creación de empleos", agregó. "Cuando Correa fue presidente la mayor preocupación de los ecuatorianos era la seguridad y la estabilidad y hay que reconocer que el tema mejoró en estas materias. Ahora la mayor prioridad de los ciudadanos es la economía y el empleo", señaló el politólogo en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

Además en GPS Internacional, dialogamos con la célebre y joven pianista paraguaya Chiara D’Odorico quien se presenta en un recital en el Teatro Solís de Montevideo en homenaje al centenario del fallecimiento del Maestro de la Juventud de América, José Enrique Rodó. "Somos pueblos hermanos, el Río de la Plata es una unión entre nosotros y hay muchas similitudes desde la forma de ser de las personas, la cultura, el estilo de vida. Creo que tenemos que juntarnos y no separarnos", opinó la artista. "Voy a interpretar una obra estreno de Carlos Lara Bareiro que estuve recopilando con gente que me ayudó mucho y de otros autores paraguayos como Jorge Lobito Martínez y Juan Carlos Moreno González. También obras clásicas de Mozart y Chopin", indicó D’Odorico. "Mi trabajo es tratar de recopilar obras que lamentablemente no están siendo tocadas y son bellísimas. El guitarrista Agustín Barrios sí fue muy reconocido y tuvo fama mundial pero con los pianistas lamentablemente no pasa. Entonces intento hacer conocer a esos músicos que realmente se lo merecen", dijo.

En este programa repasamos también en un informe los distintos temas abordados por los parlamentarios del Mercosur en su última sesión donde temas como el operativo Carne Fraca preocupan por lo que se considera un obstáculo en las negociaciones Mercosur-Unión Europea.