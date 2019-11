¿Se acerca el fin de la guerra comercial entre EEUU y China?

El Ministerio de Comercio chino anunció que la decisión se aplicará a medida que avancen las negociaciones entre ambas naciones. En comunicado, sostuvo que sólo queda dar el paso de abolir los gravámenes para cumplir la denominada "primera fase" del pacto para resolver el conflicto comercial comenzado en marzo de 2018.

"Este acuerdo preliminar podría firmarse en los primeros días de diciembre, pero aún no se sabe dónde va a ser. No se conocen los detalles de lo que se va a firmar. China busca en una 'primera fase' que no se pongan aranceles por 15% a sus productos con el objetivo que en el futuro se vayan eliminando", dijo el economista peruano Carlos Aquino, experto en Asia.

"EEUU pide que China se comprometa a comprar más bienes agrícolas estadounidenses; segundo, que Pekín implemente medidas para proteger la propiedad intelectual, y en una fase posterior que le compre energía", explicó el entrevistado.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, confirmó que los líderes negociadores "acordaron retirar los aranceles adicionales por etapas".

"Si ambas partes llegaron a un acuerdo de Fase 1, deberían cancelar las tarifas existentes al mismo tiempo y en la misma proporción estipulada en el acuerdo", agregó.

Aquino se refirió a este aspecto de la negociación.

"Se especula que EEUU teme que si retira estas medidas con los aranceles, China no cumpla con su parte y vuelva el problema. Pero hay optimismo, han subido las bolsas de valores en Wall Street y Asia. Pero hasta que se reúnan y firmen los presidentes, todo está en espera", señaló el economista.

El presidente Donald Trump manifestó que la transferencia forzada de tecnología en el país asiático será un tema que se discutirá en la llamada segunda fase.

"El costo ha sido enorme, ambos países han sido afectados. China informó que a mitad de año creció 6,2%, el más bajo de los últimos años. La medida afectaba a ambas economías y también al resto del mundo. Esto impulsaba a que estas dos naciones se animen al acuerdo", manifestó Aquino.

"EEUU enfrenta elecciones el próximo año, y Trump sabe que el sector agrícola ha sido golpeado en estados que lo han votado. China por su parte tiene sus problemas, como en Hong Kong", explicó el director fundador del Grupo ASIA y coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Previa electoral en Uruguay; la familia Bolsonaro contra el presidente electo argentino

El candidato presidencial del partido oficialista uruguayo Frente Amplio anunció que el actual ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, será canciller en caso de que la fuerza política gane las elecciones del domingo 24 de noviembre.

Martínez también confirmó que el expresidente José Mujica (2010-2015) será el eventual ministro de Ganadería, cargo que ya ocupó entre 2005 y 2008 durante el primer Gobierno de la fuerza política en el poder de forma ininterrumpida desde hace 15 años.

Sputnik dialogó con el actual ministro de Economía y eventual canciller, Danilo Astori.

"Por un lado tenemos una visión muy concreta, con la que se podrá estar de acuerdo o no, que pone 15 años de trayectoria y experiencia en el Gobierno. Y por otro lado un conjunto de objetivos que no aparecen con aplicación en la práctica", manifestó el economista.

En otro orden, avanza en el Parlamento de Brasil una moción de repudio contra el presidente electo argentino Alberto Fernández.

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados rechazó el apoyo del argentino al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

En su reciente visita a México, Fernández volvió a reclamar la "libertad" de Lula, quien cumple una condena de 12 años por corrupción.

El líder de la comisión denunciante es el legislador Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro. Fernández "le faltó el respeto a las decisiones de las instituciones judiciales del Estado brasileño", aseguró a través de las redes sociales.

El pedido oficial de repudio, aprobado en comisión, fue presentado por el oficialista Partido Social Liberal.

Este miércoles 6 el presidente anunció que no enviará a su vice, Hamilton Mourão, a la asunción de Fernández, el 10 de diciembre.