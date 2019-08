Brexit: acuerdo Reino Unido-EEUU, un "as bajo la manga en la negociación con Europa"

Donald Trump se expresó sobre la creciente posibilidad de que su país firme un acuerdo con el Reino Unido, una vez que concrete su salida de la UE.

"Creo que vamos a tener un acuerdo comercial grande y fantástico. (…) Deberíamos hacer muchos más negocios de los que estamos haciendo. Esto avanza rápidamente", dijo durante un mitin de campaña.

Reino Unido aprobó, en un referendo en 2016, separarse de la UE. Sin embargo, no pudo hacerlo en la fecha prevista inicialmente, el pasado 29 de marzo, por la negativa de su Parlamento de aprobar el acuerdo logrado por la exprimera ministra Theresa May con Bruselas.

"Desde el siglo XX hasta hoy, EEUU y el Reino Unido siempre han tenido una relación especial y cercana. No veo que un posible tratado entre ambas naciones sea motivo de conflicto. Sus visiones del mundo son similares", dijo a En Órbita el politólogo e internacionalista José Enrique Sevilla.

"Una vez que Reino Unido no tenga más el respaldo del bloque europeo de 27 países, es lógico que recurra a su aliado histórico", agregó.

El país tiene fecha límite para abandonar la UE: el 31 de octubre, con o sin acuerdo. La segunda opción es la que propone el actual premier, Boris Johnson, al encontrar resistencia con Bruselas en una posible renegociación. Sevilla destacó el impacto del posible acuerdo comercial con EEUU ante este panorama.

"[Londres] busca con este acuerdo presionar a Europa, al usarlo como estrategia de negociación del Brexit, con una fecha límite de dos meses y poco más", señaló Sevilla.

Días atrás, el jefe de la diplomacia británica, Dominic Raab, dijo desde Washington que esperaba la firma de un pacto "ambicioso" tras el Brexit. Los partidarios de la salida del bloque esperan que un acuerdo de estas características proteja al Reino Unido de cualquier interrupción de comercio con los vecinos europeos.

"Los problemas de un Brexit sin acuerdo serán más para el Reino Unido que para Europa. Bruselas está en una posición de fortaleza. Johnson saca este posible acuerdo con EEUU como un as bajo la manga en la negociación", manifestó el analista.

En otro orden, en El Salvador el lunes 19 se conocerá el fallo en el caso de Evelyn Hernández, acusada de homicidio agravado luego de haber dado a luz a un bebé muerto. El embarazo fue producto de violaciones que sufrió cuando era adolescente. La joven no supo que estaba embarazada hasta que el 6 de abril de 2016 tuvo una hemorragia y se desmayó en el baño de su casa. Cursaba la semana 32 de gestación.

"La parte acusadora no supo establecer cómo fue el supuesto homicidio. Hablaron de una acción, pero no la determinaron. Se la acusó de no hacer nada para salvar la vida del recién nacido", dijo a En Órbita la abogada defensora de Evelyn, Elizabeth Deras.

En 2017 la joven —que actualmente tiene 21 años— había sido condenada a 30 años de prisión por este hecho. El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que penaliza el aborto en todos los casos.

Además, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que su país podría abandonar el Mercosur si surgen problemas con un nuevo Gobierno en Argentina.

"No creo que vaya a seguir el camino de la democracia y el libre comercio", manifestó sobre el candidato presidencial opositor Alberto Fernández, quien logró una victoria categórica el pasado domingo 11 en las elecciones internas, superando por 15 puntos al presidente Mauricio Macri.

Sus palabras se suman a las del ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, quien bajo la misma postura manifestó: "Nuestra principal preocupación es interna. Necesitamos recuperar nuestra propia dinámica de crecimiento. No somos tan dependientes allá afuera", apuntó.

El Mercosur firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea a finales de junio, tras 20 años de negociaciones.

El pasado miércoles, Bolsonaro declaró que Argentina "se hundirá en un caos" porque los "bandidos izquierdistas" que triunfaron en las primarias "seguirán el camino de Venezuela".

Fernández le respondió acusándolo de misógino y racista. "Yo lo único que le pido es que deje al expresidente Lula en libertad. Con Bolsonaro no tengo problema en tener problemas", declaró el argentino.

