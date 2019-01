"Brasil tiene una gran deuda respeto a la fiscalización de las represas"

El vicepresidente brasileños, Antonio Hamilton Mourão, aseguró este lunes que los responsables de la tragedia deben ser "castigados" económicamente y, si hubo imprudencia o negligencia, deben responder "penalmente".

‘Vale', la empresa propietaria de la represa, ya estuvo involucrada en una tragedia de características muy similares en el municipio de Mariana (también en el estado de Mina Gerais) en el año 2015.

En esa ocasión, la compañía pagó multas y se comprometió a restaurar la región, pero hasta el día de hoy ninguna persona fue responsabilizada criminalmente por ese accidente.

Desde Brasil, el periodista Marcelo Aguilar conversó con ‘En Órbita' sobre la situación de Brumadinho y aseguró que no se trata de una accidente sino de un crimen.

"No parece cierto que después de la tragedia de Mariana, que fue catalogada como el mayor desastre ambiental de la historia del país, no se haya logrado cambiar casi nada respecto a la legislación, a los mecanismos de control y a la responsabilidad de las empresas. Por el caso de 2015, todavía hay familias no fueron reconocidas como afectadas por el desastre y hay otras que siguen sin casas. La impunidad con la que las empresas se manejan que es alarmante y eso demuestra una gran falla del Estado brasileño", sostuvo Aguilar.

En otros temas, el Gobierno ruso tachó de falsos los informes según los cuales proporcionó escoltas para garantizar la protección del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, respaldó en entrevista con el canal de televisión RT.

© REUTERS / David Mercado Evo Morales saluda llamado del Papa a solución "justa y pacífica" para crisis en Venezuela

Además, el presidente boliviano, Evo Morales, fue el candidato más votado en las elecciones primarias y logró la confirmación de su candidatura para los comicios generales de octubre, el Gobierno de Afganistán llamó a los talibanes a empezar conversaciones directas para acabar con el conflicto interno, y la Comisión Europea ratificó su negativa de renegociar el acuerdo alcanzado con Londres a propósito del Brexit.

Más información en esta edición de ‘En Órbita'.

