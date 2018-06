"En el fondo, la élite británica quiere permanecer en la UE"

El ministro de Justicia de Reino Unido, Phillip Lee, renunció por diferencias con la primera ministra Theresa May sobre la salida de la Unión Europea. La decisión fue presentada a horas de comenzar el debate de la ley del Brexit en la Cámara de los Comunes. Los diputados deberán votar una serie de enmiendas a las leyes de salida de la UE.

Hablamos de este tema con el analista internacional Adrián Zelaia.

"Hay que tener en cuenta que no están nada claras las posiciones que los distintos sectores de la clase política británica defienden realmente. Casi todos en el Gobierno de May, que formalmente defiende la salida, hasta hace pocos años eran claros partidarios del mantenimiento del Reino Unido dentro de la UE. No está claro hasta qué punto sus posiciones reales han cambiado o simplemente han buscado incorporarse a la ola general de la opinión pública", dijo Zelaia.

© AP Photo / Natacha Pisarenko Aborto: claves para entender qué está ocurriendo en Argentina

'En Órbita' también trató la ocupación por sus alumnos de once escuelas secundarias en Buenos Aires, en apoyo a la despenalización del aborto. La medida también ha sido replicada en algunas facultades universitarias. El miércoles 13, el Congreso argentino comenzará a tratar el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Ese día, los estudiantes se movilizarán hasta la sede del Legislativo. También lo harán quienes se oponen al proyecto. Sputnik conversó con Luciano Rico, militante de la agrupación La Marea, del instituto Mariano Moreno.

Además, el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue deportado a su país luego de estar un año preso en EEUU. Enfrenta un juicio por escuchas ilegales realizadas durante su mandato, entre los años 2009 y 2014 que habrían tenido como objetivo a opositores, activistas y periodistas. Tras retornar a Panamá, Martinelli fue internado en cuidados intensivos del hospital público Santo Tomás, donde es tratado por varios temas de salud. Sobre el tema consultamos al sociólogo panameño Marco Gandásegui.



