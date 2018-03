Sin justicia para Berta Cáceres

Se cumplen dos años del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres. A comienzos de mes se realizó una nueva audiencia, pero no hay avances en el procesamiento de los autores intelectuales. Sin embargo, abogados internacionales demostraron que el crimen fue planificado por agentes estatales y directivos del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Hablamos con Lilián López, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.

"A pesar de que el Ministerio Público ya tiene información de lo que el grupo asesor pudo evidenciar, no quieren sacar toda la información porque tienen miedo de ser sacados de sus trabajos, tiene miedo de las amenazas recibidas. Se está jugando un grupo político de mucho poder, por lo que no hay órdenes de captura para los autores intelectuales. Nosotros creemos que no las va a haber, porque son familias poderosas y el Gobierno también forma parte", dijo López.

'En Órbita' también trató el comienzo en Bariloche, Argentina, del juicio por la extradición del líder mapuche Facundo Jones Huala. El dirigente indígena es esperado en Chile para ser juzgado por el incendio de una propiedad en la zona de Río Bueno, al sur del país. Si se concreta la extradición, la defensa ya adelantó que pedirá la revisión de las pruebas. Su abogado defensor en Chile, Luis Soto Pozo, habló con nosotros.

Además, desde el lunes 26 de febrero y hasta el 2 de marzo inclusive, se lleva a cabo en la capital cubana el Festival del Habano. Se cumplen dos décadas de este evento que agrupa a los altos representantes, comerciantes y artistas de la industria de los puros. Esta edición cuenta con 2.000 de 70 países, que disfrutarán de visitas a plantaciones y fábricas. Sputnik conversó con Roberto Campos, periodista de la agencia Prensa Latina, quien contó cómo se gestó el Festival.

