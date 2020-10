Coronavirus acelera la expansión y pone en evidencia la falta de médicos en Rusia

La víspera fueron reportados 17.717 nuevos contagios de COVID-19 y 366 muertes.

"La falta de médicos se percibe ahora por doquier y los salarios de los galenos deben ser prioritarios en cualquier región", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Por lo que importa a los salarios de los galenos, sin duda alguna, ahora deben ser prioritarios en cualquier región. Y, por eso, cada región debe regular su actividad en función de sus posibilidades", dijo Peskov.

En tanto, ya en noviembre comenzará en Moscú la vacunación masiva contra el coronavirus para quienes lo deseen con la Sputnik V. Así lo anunció la vicealcaldesa de la capital Anastasía Rákova.

Refiriéndose a la situación con el coronavirus en Moscú, la vicealcaldesa subrayó que se registra un equilibrio frágil, pues es hospitalizado un número similar de los que son dados de alta, y así el péndulo oscila tanto a un lado como al otro.

Merece la pena recordar que, según anunció la víspera el presidente ruso, Vladímir Putin, la vacunación masiva contra el coronavirus podría comenzar en el país antes de que finalice el año.

"La vacuna ya llegó a todas las regiones, espero que comencemos la vacunación masiva para finales de este año", dijo el líder ruso.

El Dr. Marcelo Perez Re, experto en laboratorios y bioquímica compartió su parecer desde Argentina.

"El asunto de la vacuna está funcionando, tiene generación anticuerpos y está respondiendo bien. Los estudios de fase 1 y fase 2 están completados, los estudios de fase 3 están en proceso y las noticias son prometedoras", enfatizó el experto argentino.

En otros temas

Moscú ha advertido reiteradas veces a París sobre el peligro que dimana de los terroristas oriundos del Cáucaso del Norte, pero los franceses los acogían como "luchadores por la libertad", declaró a Sputnik el subjefe de la Cancillería rusa Oleg Siromólotov.

Según el diplomático, muchos de esos "luchadores por la libertad" encontraron refugio en Francia, y algunos incluso recibieron la ciudadanía francesa, recalcó el viceministro.

Como era de esperar, el Kremlin también reaccionó a los últimos sucesos en Francia.

"No se puede vestir de camuflaje religioso al extremismo, ninguna de las religiones admite el terrorismo", dijo este viernes 30 de octubre el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El politólogo ruso, experto en xenofobia y prevención del extremismo Emil Pain, expresó su opinión sobre la lucha contra el radicalismo en el mundo, incluida Francia, seálando que esta lucha se ve complicada por varios factores.

"Pienso que ambas partes, los emigrantes de países islámicos y la mayor parte de los franceses, deberán encontrar cierta fórmula de compromiso sobre la base de la necesidad de acabar con el radicalismo, con el radicalismo fundamentalista y el radicalismo secular", declaró el experto.

En opinión del politólogo, "la complejidad también reside en que actualmente tiene lugar una ruptura de la conciencia. No hace mucho, todos creían incondicionalmente en un enfrentamiento de civilizaciones o bien condenaban incondicionalmente semejante concepción. Ahora vemos que el problema del enfrentamiento de valores realmente existe y de momento no se conoce la receta de solución del problema".

En otro orden, el famoso periodista ruso, presentador de TV Vladimir Pózner considera que es indispensable adoptar las medidas más drásticas para impedir la perpetración de delitos con el pretexto de la religión.

A juicio de Vladimir Pózner, hace tiempo que las autoridades de Francia debían prestar una atención mayor a la radicalización de una parte de la comunidad musulmana. El periodista subrayó que en la doctrina islámica misma no existe el radicalismo.

Las personas que llegaron a otro país están obligadas a respetar su cultura y tradiciones, señaló Vladimir Pózner y agrega:"Naturalmente que no soy partidario de que se dibuje en caricaturas a Mahoma, o a Jesucristo o a Buda, etcétera. Eso es de mal gusto, pero no es un delito", explicó el periodista y puntualizó que "en Francia no hay leyes que protejan a los creyentes, leyes que protejan a todos, y no existe tampoco la prohibición de tales caricaturas".

Para Vladímir Pózner, "en Francia existe tal comprensión de la libertad de expresión: si a usted lo ofende algo existen los tribunales, acuda entonces a un tribunal y usted puede, quizás, arruinar a una persona si el tribunal concuerda con su punto de vista".

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.